Что такое санкции США и кто в Казахстане может под них попасть

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) опубликовало обновленное руководство для иностранных финансовых институтов по санкциям, нацеленным на поддержку ВПК России. Как утверждается в документе, это поможет минимизировать риски вторичных санкций, сообщает Zakon.kz.

В восьмистраничном документе Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base, датированном 12 июня 2024 года, объявляется о пересмотре некоторых ключевых позиций и определений. Так, OFAC вводит понятие "Военно-промышленного комплекса России" и включает туда всех лиц, ранее подвергнутых санкциям. Таким образом, в санкционный список попали крупные российские банки ВТБ и "СБЕР". И если какой-либо иностранный банк будет сотрудничать с этими российскими банками, он рискует попасть под вторичные санкции.

В руководстве, в частности, говорится.

"США и их партнеры ввели режим санкций и экспортного контроля, который серьезно ограничили способность России импортировать многие товары. В результате Россия все чаще использует третьи страны для уклонения от санкций и продолжения своей политики, закупая некоторые критически важные товары. OFAC может налагать санкции на иностранные финансовые учреждения, которые, среди прочего, проводили или содействовали какой-либо значительной сделке или транзакциям или предоставляли какие-либо услуги, связанные с ВПК России". Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base

OFAC, кроме всего прочего, объявляет, что в соответствии со своими полномочиями может налагать санкции вплоть до полной блокировки, запрета или ограничений обслуживания корреспондентских счетов в США для иностранных финансовых учреждений, нарушивших эту рекомендацию.

В документе есть и примеры, показывающие, за что то или иное финансовое учреждение может быть подвергнуто вторичным санкциям. Это:

ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (например, обработка платежей, торговое финансирование, страхование) для любого лица, включая российские финансовые учреждения, заблокированные в соответствии санкционным списком (Указ E.O. 14024);

ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (например, обработка платежей, торговое финансирование, страхование) для любых лиц, как внутри России, так и за ее пределами, которые иным образом поддерживают ВПК России, включая те, которые работают в указанных секторах;

содействие продаже, поставке или передаче, прямо или косвенно, указанных товаров российским импортерам или компаниям, осуществляющим доставку товаров в Россию;

помощь компаниям или частным лицам в обходе санкций США в отношении военно-промышленной базы России.

Чтобы снизить санкционный риск, иностранные финансовые учреждения должны принять меры по выявлению и минимизации риска санкций, подчеркивается в документе. Каждое финансовое учреждение должно внедрить меры контроля, соразмерные его профилю рисков.

Руководство рекомендует:

проверку транзакций, клиентов, контрагентов и связанных сторон на соответствие соответствующим санкционным спискам;

анализ клиентской базы учреждения для определения подверженности участию в указанных секторах или ведущие бизнес с лицами, включенными в санкционный список.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что, несмотря на то, что руководство страны отрицательно относится к санкционной войне, госаппарат и бизнес в той или иной степени вынуждены с ними считаться, чтобы они не нанесли вред казахстанской финансовой системе, инвестиционным проектам и логистике, которые в той или иной мере завязаны на Евросоюз и США.



"Экономическая реальность такова, что у нас огромный и растущий товарооборот, инвестиционные проекты, совместный бизнес с Россией и Китаем, который тоже периодически получает свою долю санкций". Данияр Ашимбаев

При этом разрывать отношения с Россией Казахстан не собирается, но страна ввела определенные меры в отношении транзита продукции двойного назначения и ограничила использование западных платежных систем в российско-казахстанских финансовых расчетах. При этом надо помнить, что Астана плохо поддается внешнему давлению, тем более необоснованному, подчеркивает эксперт.

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал информацию о том, что одна из казахстанских компаний попала в санкционный список США, и правительство выясняет, в чем причина такого решения OFAC.

Кроме этого, спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не присоединяется и не нарушает западные санкции. Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторности и работает исключительно в национальных интересах страны.