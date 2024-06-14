Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что такое санкции США и кто в Казахстане может под них попасть

Санкции США, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 13:00 Фото: unsplash
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) опубликовало обновленное руководство для иностранных финансовых институтов по санкциям, нацеленным на поддержку ВПК России. Как утверждается в документе, это поможет минимизировать риски вторичных санкций, сообщает Zakon.kz.

В восьмистраничном документе Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base, датированном 12 июня 2024 года, объявляется о пересмотре некоторых ключевых позиций и определений. Так, OFAC вводит понятие "Военно-промышленного комплекса России" и включает туда всех лиц, ранее подвергнутых санкциям. Таким образом, в санкционный список попали крупные российские банки ВТБ и "СБЕР". И если какой-либо иностранный банк будет сотрудничать с этими российскими банками, он рискует попасть под вторичные санкции.

В руководстве, в частности, говорится.

"США и их партнеры ввели режим санкций и экспортного контроля, который серьезно ограничили способность России импортировать многие товары. В результате Россия все чаще использует третьи страны для уклонения от санкций и продолжения своей политики, закупая некоторые критически важные товары. OFAC может налагать санкции на иностранные финансовые учреждения, которые, среди прочего, проводили или содействовали какой-либо значительной сделке или транзакциям или предоставляли какие-либо услуги, связанные с ВПК России".Updated Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base

OFAC, кроме всего прочего, объявляет, что в соответствии со своими полномочиями может налагать санкции вплоть до полной блокировки, запрета или ограничений обслуживания корреспондентских счетов в США для иностранных финансовых учреждений, нарушивших эту рекомендацию.

В документе есть и примеры, показывающие, за что то или иное финансовое учреждение может быть подвергнуто вторичным санкциям. Это:

  • ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (например, обработка платежей, торговое финансирование, страхование) для любого лица, включая российские финансовые учреждения, заблокированные в соответствии санкционным списком (Указ E.O. 14024);
  • ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (например, обработка платежей, торговое финансирование, страхование) для любых лиц, как внутри России, так и за ее пределами, которые иным образом поддерживают ВПК России, включая те, которые работают в указанных секторах;
  • содействие продаже, поставке или передаче, прямо или косвенно, указанных товаров российским импортерам или компаниям, осуществляющим доставку товаров в Россию;
  • помощь компаниям или частным лицам в обходе санкций США в отношении военно-промышленной базы России.

Чтобы снизить санкционный риск, иностранные финансовые учреждения должны принять меры по выявлению и минимизации риска санкций, подчеркивается в документе. Каждое финансовое учреждение должно внедрить меры контроля, соразмерные его профилю рисков.

Руководство рекомендует:

  • проверку транзакций, клиентов, контрагентов и связанных сторон на соответствие соответствующим санкционным спискам;
  • анализ клиентской базы учреждения для определения подверженности участию в указанных секторах или ведущие бизнес с лицами, включенными в санкционный список.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что, несмотря на то, что руководство страны отрицательно относится к санкционной войне, госаппарат и бизнес в той или иной степени вынуждены с ними считаться, чтобы они не нанесли вред казахстанской финансовой системе, инвестиционным проектам и логистике, которые в той или иной мере завязаны на Евросоюз и США.

"Экономическая реальность такова, что у нас огромный и растущий товарооборот, инвестиционные проекты, совместный бизнес с Россией и Китаем, который тоже периодически получает свою долю санкций".Данияр Ашимбаев

При этом разрывать отношения с Россией Казахстан не собирается, но страна ввела определенные меры в отношении транзита продукции двойного назначения и ограничила использование западных платежных систем в российско-казахстанских финансовых расчетах. При этом надо помнить, что Астана плохо поддается внешнему давлению, тем более необоснованному, подчеркивает эксперт.

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал информацию о том, что одна из казахстанских компаний попала в санкционный список США, и правительство выясняет, в чем причина такого решения OFAC. 

Кроме этого, спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не присоединяется и не нарушает западные санкции. Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторности и работает исключительно в национальных интересах страны.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня
Тенге, деньги, расчет, аудит, кредит, Казахстан, национальная валюта
Должен ли ИП платить соцотчисления в свою пользу при отсутствии дохода
На проведение процедуры банкротства нужно будет согласие супруга
На проведение процедуры банкротства нужно будет согласие супруга
Андрей Валентинов
Россия Ситуация в Украине Банки Казахстан США 2024 год Санкции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: