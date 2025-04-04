Продолжит ли расти курс доллара на следующей неделе - прогноз

Курс доллара и тенге на этой рабочей неделе оставался относительно стабильным, и существенно не отреагировал на снижение цен на нефть и новости о введении пошли со стороны США. От чего будет зависеть динамика курса на следующей неделе – в материале Zakon.kz.

По итогам пятничных торгов на KASE, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,34 тенге, подорожав на 2,79 тенге. Отметим, что существенных колебаний курса на этой рабочей неделе практически не происходило, на исключением некоторого укрепления нацвалюты в четверг до 501,57 тенге за доллар.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик АФК Рамазан Досов полагает, что низкая чувствительность курса к волатильной внешней среде была во многом обусловлена стабильным предложением инвалюты в рамках операций Нацбанка. Так, чистый объем продаж в апреле может составить 1,1 млрд долларов против показателя в 1 млрд в марте, ее продажами субъектами КГС и экспортерами, высокими ставками в системе, повышающими привлекательность тенговых активов.

Аналитик указал, что после повышения базовой ставки вложения нерезидентов в ноты Нацбанка увеличились с 85,6 до 90,9 млрд тенге (+6,2%).

"При этом значительных изменений в спросе на инвалюту со стороны импортеров и других участников рынка не наблюдалось. Косвенно об этом можно судить по более низкому объему торгов: среднесуточный объем торгов на текущей неделе снизился до 239,7 млн долларов против показателя в 264,1 млн долларов неделей ранее (-10,2%). Кроме того, объявленная пошлина США в отношении Казахстана не затронет значительную часть казахстанского экспорта в США, поскольку нефть, уран, серебро, ферросплавы (92% поставок) включены в перечень исключений". Рамазан Досов

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Главным событием для финансового рынка на следующей неделе будет решение Нацбанка по базовой ставке. Рамазан Досов отметил, что недавнее повышение оказало значительную поддержку тенге и закрепило курс у психологической отметки в 500 тенге за доллар.

"В зависимости от принятого решения, тенге может либо сохранить текущую стабильность, либо продемонстрировать реакцию в сторону укрепления, особенно при сохранении текущего уровня предложения инвалюты со стороны операций НБРК, КГС и экспортеров". Рамазан Досов

По предварительным результатам апрельского опроса АФК, мнения экспертов финрынка разделились. Большинство (73%) ожидают сохранения ставки на отметке 16,5%, а остальные 37% – повышения до 17%.

Обратим внимание, что одним из факторов, косвенно влияющих на формирование курса доллара является цена на нефть. Согласно данным Trading Economics сегодня, 4 апреля, стоимость барреля нефти уже упала ниже 66 долларов.

Аналитик добавил, что корреляция курса с нефтью сохраняется, но не является определяющей – тенге сейчас сильнее зависит от внутреннего предложения инвалюты (при невысоком на нее спросе), решений Нацбанка, а также курса рубля.

"Сезон отпусков и активное освоение бюджетных средств начинаются ближе к концу первого полугодия, когда традиционно возрастает спрос на инвалюту внутри страны. Таким образом, дальнейшая динамика тенге во многом зависит от комбинации монетарных решений Нацбанка и внутреннего предложения инвалюты и только во вторую очередь – от глобальных факторов, включая динамику цен на нефть и торговые войны". Рамазан Досов

Однако эксперт подчеркнул, что нельзя исключить внезапную волатильность курса, которая особенно вероятно, в случае дальнейшего глубокого снижения цен на нефть, изменения политики центробанков ключевых экономик мира, ухудшения геополитической ситуации в регионе и прочих "черных лебедей". Он напомнил, что в прошлом такие события быстро изменяли настроения на внутреннем валютном рынке.

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