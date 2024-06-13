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Казахстанская компания попала под санкции США: правительство выясняет причину

Казахстанская компания попала под санкии США: правительство выясняет причину , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:49 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 13 июня в кулуарах Сената прокомментировал информацию о том, что одна из казахстанских компаний попала в санкционный список США, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что речь идет о компании "КБР-Технологии". Но по данным Комитета госдоходов и Министерства промышленности и строительства, за экспортно-импортной лицензией эта компания не обращалась.

"На сегодня перечень, который подлежит экспортно-импортному контролю, мы расширили. Эта компания не поставляла товары из расширенного списка. Что она поставляла? Каким образом были зафиксированы нарушения? Мы сейчас выясним", – отметил Серик Жумангарин.

Он добавил, что на следующей неделе Казахстан посетит специальный посланник Европейского союза, и этот вопрос в том числе будет обсуждаться на встрече с ним.

Между тем, по словам заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, попадание одной компании в санкционный список не окажет значительного влияния в масштабах страны.

"В масштабах нашей страны это незначительное влияние. Попала одна конкретная компания, мы будем выяснять причины, пока я этого не знаю. Эффекта вторичных санкций не будет", – подчеркнул Нурлан Байбазаров в кулуарах Сената.

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане были разорваны многие логистические и торговые цепочки из-за введенных США и Евросоюзом санкций в отношении России. Тогда же он сказал, что Казахстан не поддерживает введенные ограничения, но будет их соблюдать, поскольку это выгодно с экономической точки зрения.

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