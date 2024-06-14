Концепцию инвестиционной политики до 2029 года разработали в Казахстане

Министерство нацэкономики подготовило постановление правительства "Об утверждении Концепции инвестиционной политики до 2029 года", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что инвестиции в основной капитал (ИОК) за 2013-2023 годы выросли в три раза – с 6 до 18 трлн тенге. При этом доля инвестиций в основной капитал к ВВП снизилась на 1,8 п.п. – с 16,9% до 15,1%.

По данным Бюро национальной статистики, инвестиции в основной капитал в Казахстане за 2023 год составили 18 трлн тенге, что в реальном выражении на 13,7% больше показателя 2022 года (15,2 трлн тенге).

Более чем половина роста инвестиций обеспечена увеличением ИОК в энергетику (+39%), транспорт и складирование (+40%), ИКТ (в 2,3 раза), а также здравоохранение (51%). При этом 34% инвестиций в транспортной, энергетической отраслях и здравоохранении обеспечиваются государственным бюджетом (1,4 из 4,1 трлн тенге). В сфере ИКТ рост инвестиций можно объяснить вложениями телекоммуникационных компаний в развитие 5G технологий.

Доля внутренних инвестиций в общем объеме составляет 81,1%, внешних – 18,9%. За 10 лет доля внешних инвестиций сократилась на 14,6 п.п. – с 33,5% до 18,9%. Снижение связано с завершением строительства крупных нефтегазовых проектов в западных регионах.

В отраслевом разрезе 45,7% инвестиций приходятся на промышленность с объемом 8,2 трлн тенге, в том числе 4,8 трлн тенге на горнодобывающую промышленность. Обрабатывающая промышленность сохраняет незначительную долю в общем объеме инвестиций в промышленность – 9,3% или 1,7 трлн тенге (2013 год – 11,4%).

Если смотреть по регионам, то Атырауская область традиционно лидирует по объему инвестиций, занимая 17,3% (3,1 трлн тенге) от республиканского объема ИОК. За ней следуют Алматы с 10% (1,8 трлн тенге) и Астана с 9% (1,63 трлн тенге). Остальные регионы имеют незначительную долю в республиканском объеме инвестиций, в среднем 3,7%.

Анализ инвестиций в основной капитал выявил ключевые тенденции: снижение доли ИОК к ВВП, уменьшение доли внешних инвестиций, низкий уровень участия БВУ в кредитовании основных фондов, сырьевая направленность и слабая региональная диверсификация.

Вместе с тем согласно данным Нацбанка, валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Казахстана с 2013 по 2023 годы составил порядка 246,9 млрд долларов, из них 102,5 млрд долларов приходится на горнодобывающую промышленность (в том числе 83,7 млрд долларов на нефтегазовую отрасль).

В 2023 году валовый приток ПИИ составил 23,4 млрд долларов, что на 16,9% меньше уровня 2022 года. Чистый приток ПИИ снизился в два раза – с 6,5 до 3,2 млрд долларов.

"Преобладающая доля снижения притока ПИИ в 2023 году приходится на горнодобывающую промышленность. Это объясняется, главным образом, сокращением чистой прибыли казахстанских предприятий из-за снижения цен на нефть, а также выплатой дивидендов, приходящихся на долю иностранных инвесторов", - говорится в документе.

Как будет развиваться инвестиционная политика

Планируется, что инвестиционная политика будет основана на приоритетах, установленных в Национальном плане развития до 2029 года. Реализация Концепции направлена на формирование целостной экосистемы для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Ключевыми ориентирами для привлечения инвестиций в несырьевой сектор и отхода от сырьевой модели развития станут рост производительности труда, наращивание объемов и повышение сложности экспорта, а также поэтапная локализация производств.

Видение заключается в усовершенствовании трехуровневой системы привлечения инвестиций для создания крепкого фундамента инвестиционной политики.

"Полноценный запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы станет основой для мониторинга инвестиционной деятельности и координации между государственными органами. Все бизнес-процессы инвестиционной деятельности будут оцифрованы, от привлечения до запуска проекта по принципу "одного окна", – говорится в документе.

Работа по укреплению благоприятной инвестиционной среды будет направлена на дальнейшее повышение прозрачности инвестиционной политики, развитие и защиту справедливой конкуренции, улучшение мягкой и твердой инфраструктуры для инвесторов, а также развития МСБ.

Будет усовершенствована система защиты прав инвесторов посредством совершенствования механизма рассмотрения и решения проблемных вопросов инвесторов. Система инвестиционных преференций и мер государственной поддержки будет оптимизирована и дифференцирована с учетом отраслевой и региональной специфики, а также с приоритетами НИП.

Кроме того, планируется усовершенствовать механизм ГЧП через создание фонда подготовки крупных проектов и улучшены подходы по инициированию и отбору проектов.

Эффективность работы СЭЗ и ИЗ будет повышена за счет доведения инфраструктуры до полной готовности и введения встречных обязательств.

Будет обеспечен качественный рост кредитования реального сектора экономики, сместив акцент с прямого финансирования от государственных институтов развития на частные финансовые институты, развивая рынок долгосрочного фондирования банков и альтернативные источники финансирования.

Стимулирование привлечения инвестиций в "зеленые" проекты будет проводиться с учетом достижения целей устойчивого развития, декарбонизации и на основе продвижения принципов ESG при реализации проектов.

Концепция ориентирована на формирование целостной государственной инвестиционной политики, синхронизированной с другими политиками, влияющими на развитие инвестиционного потенциала страны, в рамках реализации трех основных направлений:

Дальнейшее развитие экосистемы привлечения инвестиций;

Содействие развитию институционального каркаса и инфраструктуры;

Раскрытие инвестиционного потенциала экономики.

Основные принципы и подходы развития

Синхронизированность со стратегическими целями: инвестиционная политика тесно связана с долгосрочными стратегическими приоритетами и целями развития страны. Справедливая конкуренция: сокращение мер государственной поддержки, искажающих рыночные принципы и негативно влияющих на развитие частного сектора. Преемственность: инвестиционная политика строится на основе предыдущего опыта и достижений, обеспечивая устойчивое и последовательное развитие инвестиционного климата в стране. Ориентированность на приоритетные отрасли: в приоритете развитие отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и конкурентоспособных на международном рынке, способствуя устойчивому экономическому росту. Интегрированность: создание единой системы поддержки и сопровождения для инвесторов, которая объединяет все необходимые процессы, инструменты и ресурсы. Непрерывность: постоянное совершенствование инвестиционной политики и процессов путем анализа результатов, обратной связи и учета меняющихся экономических и политических условий.

Предусматривается отраслевой и региональный подходы привлечения инвестиций, а также введение Национальной цифровой инвестиционной платформы (НЦИП).

НЦИП – это цифровой портал, объединяющий базу данных инвестиционных проектов, инвестиционных предложений и всех участников инвестиционного процесса (инвесторы, государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора и др.).

Оператором платформы выступит национальная компания по привлечению инвестиций. Доступ к информационной системе получат как государственные органы, вовлеченные в процесс привлечения и приземления проектов, так и субъекты квазигосударственного сектора, а также инвесторы.

Платформа будет объединять все бизнес-процессы участников инвестиционной деятельности. Инвесторы смогут получать разрешительные документы через платформу, не взаимодействуя напрямую с государственными органами.

Кроме того, предусмотрено введение механизма "зеленого коридора" для ускорения запуска инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Механизм "зеленого коридора" будет обеспечивать не только ускоренное получение разрешений, но и предоставлять проектам индивидуальное сопровождение и особые условия, такие как использование международных строительных стандартов, расширенные возможности на привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы.

Также будет предоставлена возможность применения юрисдикции МФЦА для решения судебных споров.

Планируется регулярная точечная оптимизация сроков разрешительных процедур и упрощение государственного регулирования в целом, включая процедуры получения и продления разрешений на работу и виз.

Будут пересмотрены ограничения на наем иностранного высококвалифицированного управленческого и технического персонала, особенно в приоритетных секторах экономики.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.