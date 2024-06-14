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Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане

бараны, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 18:07 Фото: Freepik
За сколько можно купить барана для жертвоприношения в разных городах и регионах Казахстана и на что нужно обращать внимание при покупке – в материале Zakon.kz.

Сегодня животное можно выбрать не только на рынке, но и онлайн. Предложения о покупке барана на Курбан айт можно найти на сайтах объявлений или заказать на специализированных сайтах.

Диапазон цен за одного барана довольно широкий: от 35 до 90 тысяч. Отдельные продавцы просят до 120 тысяч за упитанного барашка. Самая распространенная цена в Алматы и Алматинской области – 60 тысяч тенге, в столице средние цены чуть ниже – от 40 до 50 тысяч тенге за животное, такая же стоимость в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. В Павлодаре и Павлодарской области – от 40 до 60 тысяч, похожие цены в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в Шымкенте – от 35 до 45 тысяч тенге, схожие цены в Туркестанской области, Таразе. Однако некоторые предложения доходят до 65-70 тысяч тенге.

Самые дорогие барашки в Западно-Казахстанской области, например, в Актау цена за животное начинается от 60 тысяч тенге.

Стоить отметить, что практически во всех городах и областях можно купить живого барана и дешевле, самая низкая цена, указанная на сайтах объявлений, – 35 тысяч тенге. В целом, цена за животное зависит от породы, состояния и возраста. 

Примечательно, что некоторые хозяйства основательно подходят к вопросу и предлагают целый комплекс услуг при покупке барана. Так, можно выбрать функцию доставки или самовывоз, нужную дату, и даже указать, чтобы мулла прочитал над животным Коран, дополнительно можно заказать видео или фотоотчет. Кроме этого, продавцы могут и разделать барана по желанию покупателя. 

Правила жертвоприношения

При покупке нужно помнить, что по шариату для жертвоприношения подойдет далеко не каждое животное. На сайте Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) сказано, что животное должно быть здоровым и не иметь изъянов. К слову, помимо баранов, в жертву также можно приносить коз, крупнорогатый скот (КРС) или верблюдов.

При этом овец и коз закалывают от имени одного человека, верблюдов и КРС – от одного до семи человек. Запрещается приносить в жертву слепое, одноглазое, хромое или чрезмерно худое животное, не имеющее зубов, или у которого отрезаны более трети части ушей или хвоста. Помимо этого, есть условия и для возраста животного. Так, овцам и козам должно быть не менее одного года, КРС – как минимум два года, и не менее пяти лет – верблюдам.

Также казахстанцы, которые желают внести благотворительный вклад в мусульманский праздник, могут поучаствовать в так называемом дистанционном жертвоприношении, инициированном ДУМК. Для этого на специальном сайте необходимо выбрать регион, животное (баран или КРС) и оплатить заказ. Цена за животное меняется в зависимости от региона: бараны – от 65 тысяч, КРС – от 400 тысяч, верблюды – от 700 тысяч и козлы – от 40 тысяч за животное. Так как акция благотворительная, мясо жертвенного животного после забоя будет раздаваться нуждающимся. 

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