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Сколько стоит купить барана на Курбан айт-2025 в Казахстане

бараны, курбан-айт, 2025, жертвоприношение, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:13 Фото: freepik
С приближением Курбан айта в Казахстане растет спрос на баранов. Во сколько обойдется их покупка в этом году и на какие критерии необходимо опираться при выборе жертвенного животного, в материале Zakon.kz.

В 2025 году Курбан айт отмечается с 6 по 8 июня. Это один из главных мусульманских праздников, в честь которого совершается обряд жертвоприношения. Согласно традиции, в жертву приносят овцу, козу, корову или верблюда. Но наиболее популярным выбором остается баран – из-за более доступной цены, удобства транспортировки и содержания. 

В преддверии праздника спрос на животных значительно возрастает, а вместе с ним – и интерес, где приобрести барана по разумной цене? Мы собрали информацию о том, где можно это сделать, и сравнили цены в разных регионах страны.

На интернет-сайтах можно найти десятки предложений как от домашних фермерских хозяйств, так и от частных продавцов с доставкой. Возможность заказать тушу барана также предлагают некоторые супермаркеты. Для покупки жертвенного животного казахстанцы также обращаются на местные базары.

В среднем цены на баранов варьируются в пределах 35-80 тыс. тенге за тушу, что примерно соответствует уровню прошлого года. В то же время существенных региональных различий в ценах в этом году не наблюдается. На стоимость в основном влияют размер, возраст и порода животного. Средняя цена по городам – 60-65 тыс. тенге за животное. Отметим, что отдельные продавцы предлагают баранов стоимостью от 30 тыс. тенге.

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Многие из них также указывают, что забой животных осуществляется строго в соответствии с исламскими канонами – с произнесением молитвы и соблюдением всех необходимых религиозных норм. Кроме того, покупателям предлагают дополнительные услуги: чистку туши, разделку мяса на части, а также смоление и обработку головы барана. Для удобства клиентов предусмотрены варианты доставки по городу или самовывоза с места продажи.

На что обратить внимание при покупке барана?

Прежде всего, животное должно быть пригодным к жертвоприношению. Важно помнить, что при покупке животного следует обратить внимание на его состояние: баран должен быть активным, с чистыми глазами, гладкой шерстью и хорошим аппетитом. Также необходимо проверить наличие ветеринарного паспорта и сертификатов, подтверждающих здоровье животного. Если вы покупаете барана впервые, разумно проконсультироваться с опытными знакомыми или выбирать продавцов с хорошими отзывами.

Согласно разъяснению, опубликованному на сайте azan, минимальный возраст для жертвенных животных следующий: овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупный рогатый скот – двух, верблюды – пяти лет. Однако, если ягненок в возрасте шести месяцев по весу не уступает годовому, его жертвоприношение допускается. Разрешается приносить в жертву как самцов, так и самок, хотя предпочтительнее – барана или козла.

Важно, чтобы животные, предназначенные для жертвоприношения, были полностью здоровыми и не имели физических недостатков и явных признаков болезни. Они не должны быть слепыми, хромыми, слабыми и истощенными, также не должны быть существенно повреждены уши, хвост, сломаны рога. Отсутствие более половины зубов также делает животное непригодным.

Важно отметить, что шариат запрещает брать кредит в банке на покупку жертвенного животного, поскольку банковские кредиты предполагают выплату процентов, что считается недопустимым. Однако не запрещается взять деньги или барана в долг с условием возврата средств. Также допускается приобретение барана в рассрочку, но в этом случае продавец не должен взимать пеню или штраф.

Ранее Zakon.kz сообщал, что Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения.

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Ольга Кудряшова
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