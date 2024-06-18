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Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 18 июня

обменные курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:06 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 июня 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,92 тенге, евро – 484,99 тенге, рубля – 5,12 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452,8 тенге, продажи – 457,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484,8 тенге, продажи – 490,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,15 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,4 тенге, продажи – 455,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 486,2 тенге, продажи – 489,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,6 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454,9 тенге, продажи – 456,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485,6 тенге, продажи – 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

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