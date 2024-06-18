Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 18 июня

Фото: pexels

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 июня 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,92 тенге, евро – 484,99 тенге, рубля – 5,12 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452,8 тенге, продажи – 457,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484,8 тенге, продажи – 490,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,4 тенге, продажи – 455,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 486,2 тенге, продажи – 489,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454,9 тенге, продажи – 456,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485,6 тенге, продажи – 489 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,03 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Читайте также Какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане Рубли не хлынули в Казахстан: как повлияли на наличный рынок санкции в РФ и рост доллара В АФМ обратились к казахстанцам по поводу иностранной валюты

Следите за новостями zakon.kz в: