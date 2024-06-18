Курс доллара вырос почти на 5 тенге на торгах
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,65 тенге (+0,38).
Нацбанк установил курс евро в 484,99 тенге, рубля – в 5,12 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,9 тенге, евро – по 490,4-494,3 тенге, российские рубли – по 5,12-5,28 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 июня.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,27 доллара – до 82,35 доллара.
Фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,27 (на 0,34%) – до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (на 0,2%) – до $78,45 за баррель.
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