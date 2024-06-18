Курс доллара вырос почти на 5 тенге на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 18 июня средневзвешенный курс доллара составил 457,98 тенге, повысившись на 4,92 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,65 тенге (+0,38).

Нацбанк установил курс евро в 484,99 тенге, рубля – в 5,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,9 тенге, евро – по 490,4-494,3 тенге, российские рубли – по 5,12-5,28 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 июня.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,27 доллара – до 82,35 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,27 (на 0,34%) – до $78,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,17 (на 0,2%) – до $78,45 за баррель.