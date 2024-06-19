Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев

За прошедшие три недели курс рубля поднялся сразу на 12%, достигнув значения 5,35 тенге. Долго ли продлится укрепление российской валюты и как это отразится на росте инфляции, рассказывает Zakon.kz.

Если мы откроем последний пресс-релиз Национального банка РК, то увидим, что 19 июня 2024 года тенге продолжает падение абсолютно ко всем мировым валютам. Казахстанская валюта "сдувается" на глазах даже к таким денежным единицам, как армянский драм, белорусский рубль, иранский риал, молдавский лей, узбекский сум, украинская гривна и так далее. Нет ни одной валюты, которая просела бы по отношению к тенге.

Но если до лея или драма казахстанцам особого дела нет, то соотношение "тенге-рубль" очень болезненно из-за теснейших экономических связей России и Казахстана.

Почему же растет курс рубля?

Такие "валютные качели" – дело вполне естественное, считает экономист Айдархан Кусаинов. Это, скорее, сезонное явление, а не какой-то тренд.

"Мы почему-то все время забываем, что тенге укрепляется весной, а летом и осенью слабеет. В таком снижении тенге нет ничего странного, такое было в прошлом году, в позапрошлом году. Другое дело, что каждый год на эту тенденцию накладываются дополнительные нюансы. Сегодня это сокращение трансфертов из Нацбанка, недобор налогов в республиканский бюджет и санкции со стороны США в отношении Московской биржи". Айдархан Кусаинов

К тому же не надо забывать, что тенге с начала года был сильно переоценен, а сегодняшний курс более близок к тому, который закладывало правительство, формируя бюджет на 2024-2025 годы, считает экономист.

Укрепление рубля – явление временное, полагает директор Центра прикладных исследований "TALAP" Аскар Кысыков. Из-за санкций валютные торги с долларом и евро в России переехали на внебиржевой рынок, и курс формируется на основе межбанковских операций. Очевидно, что такой курс уже нельзя назвать рыночным, он уже управляемый.

"Рубль стал ориентироваться на юань. Но в Китае тоже управляемый валютный курс. Таким образом, Россия поставлена в серьезную зависимость от курсовой политики Банка Китая. Похожая зависимость наблюдается и у тенге – но от российского рубля". Аскар Кысыков

За последние два года структура валютного рынка России вообще кардинально изменилась. Больше половины торгов проходит в паре юань/рубль. Доля доллара сократилась с 80% до 30%. И в расчетах с другими "дружественными" партнерами Россия тоже перешла на национальные валюты. Вот почему рубль только укрепляется – из-за поворота на юань и из-за жесткой политики Центробанка РФ.

При этом эксперт предполагает, что укрепление рубля к тенге – дело временное.

"Исторический паритет: 4,5-5 тенге за рубль. В условиях ЕАЭС для нас болезненно отклонение от этого паритета. Слабый рубль – удорожание критически важного импорта, сильный рубль – потеря конкурентоспособности казахстанских товаров". Аскар Кысыков

Тем не менее ситуация несколько парадоксальная. Китай управляет юанем, Россия управляет рублем, а в Казахстане – свободно плавающий курс. Надолго ли?

Отметим, что самый низкий курс покупки рубля в обменных пунктах утром 19 июня 2024 года был в Шымкенте – 5,1 тенге; курс продажи – 5,23 тенге. В Астане курс покупки составлял 5,13 тенге, продажи – 5,36 тенге. В Алматы за рубль просили 5,16 тенге, продавали по 5,3 тенге.