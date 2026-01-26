Почему в Казахстане растет курс рубля – аналитики

С начала 2026 года российский рубль неожиданно перешел в фазу агрессивного роста ко всем валютам мира. Особенно остро это ощущается в Казахстане: курс рубля к тенге за неполный месяц взлетел более чем на 4%, сообщает Zakon.kz.

Цифры говорят сами за себя

Если взглянуть на официальные данные Национального банка РК, траектория курса выглядит следующим образом:

3 января 2026 года: 6,34 тенге;

сегодня (26 января): 6,62 тенге;

рост составил 4,41% менее чем за месяц.

Динамика рубля поражает воображение не только в паре с тенге. По данным мониторинга мировых рынков, сегодня российская валюта стала абсолютным лидером по темпам укрепления среди крупных экономик. В то время как другие валюты развивающихся стран (EM) стагнируют, рубль прибавил к доллару почти 25% за год. В декабре 2025 года пара USD/RUB достигала трехлетних минимумов в 76 рублей, а сегодня официальный курс ЦБ РФ зафиксирован на отметке 76,04.

Фото: Zakon.kz

Три причины "рублевого старта"

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые превратили рубль в "стальную" валюту начала 2026 года.

Жесткая монетарная политика. Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16%. Это создает колоссальную доходность по рублевым активам. Как отмечает российский финансист Михаил Васильев, высокие ставки в сочетании с сезонно низким спросом на валюту (для импорта и туризма) делают первый квартал "золотым временем" для рубля.

Бюджетное правило и продажи юаней. Государство активно поддерживает нацвалюту через продажи из резервов. С января 2026 года совокупный объем продаж валюты со стороны ЦБ и Минфина вырос до 17,4 млрд рублей в сутки. Это в два раза больше декабрьских показателей (8,9 млрд руб.), что с лихвой компенсирует даже временное снижение нефтяных доходов.

Надежда на мир. Рынок живет ожиданиями. Визиты западных делегаций в Москву и обсуждение "мирного плана" по Украине резко снизили премию за риск. По мнению инвесторов, пока внимание США отвлечено на споры с ЕС из-за Гренландии, давление на российские активы ослабевает, подчеркивает аналитик Валерий Вайсберг.

"Растущие ожидания относительно медленного снижения ставки дестимулируют спрос на валюту. Импорт остается низким, а приток валюты от экспортеров в налоговый период создает избыток предложения". Валерий Вайсберг

Будет ли рубль укрепляться и дальше?

Многие эксперты полагают, что рубль обладает потенциалом для дальнейшего роста. Следующая цель для доллара – 74 рубля, а в оптимистичном сценарии – уход под отметку 72 и даже 70 рублей.

Для Казахстана это означает, что курс 6,62 тенге за рубль – далеко не предел, утверждает финансист Арсен Темирбаев.

"Если тенге продолжит следовать модели коинтеграции валют ЕАЭС, казахстанцам стоит готовиться к дальнейшему удорожанию российского импорта". Арсен Темирбаев

При этом эксперт предупреждает: "нефтяной парадокс" может закончиться, если цены на энергоносители резко пойдут вниз, что может вернуть курс к психологической отметке в 100 рублей за доллар в долгосрочной перспективе.

