Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

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Zakon.kz подготовил информацию о средневзвешенных курсах покупки и продажи иностранных валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 июня 2024 года (на 10:40 по времени Астаны).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,75 тенге, евро – 494,14 тенге, рубля – 5,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,56 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Никто ничего не стал прятать: более 4 млн казахстанцев указали имущество за рубежом Курс доллара продолжил рост Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

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