Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 13 августа

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Zakon.kz подготовил информацию о средневзвешенных курсах покупки и продажи иностранных валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 августа 2024 года (на 10:40 по времени Астаны).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,03 тенге, евро – 523,39 тенге, рубля – 5,31 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 526 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,33 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 523тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент публикации материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Статистика недвижимости: в каких городах Казахстана подорожало жилье Спрос на кредиты остается высоким: сколько займов банки выдали бизнесу и населению в этом году Доллар вырос на торгах 12 августа

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