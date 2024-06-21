Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 21 июня

Фото: Zakon,kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 21 июня 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,6 тенге, евро – 493,06 тенге, рубля – 5,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459,9 тенге, продажи – 464,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491,95 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,26 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,3 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,4 тенге, продажи – 498,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Читайте также Больше, чем в Индии, меньше, чем в Америке: сколько зарабатывают таксисты в Казахстане Миллиарды тенге использованы неэффективно – Минфин Подходы по налогу на роскошь озвучили в Министерстве нацэкономики Казахстана

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