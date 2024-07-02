Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 2 июля 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,18 тенге, евро – 510,72 тенге, рубля – 5,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,1 тенге, продажи – 475,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 506 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Кого освободили от представления декларации о доходах: поправки в Налоговый кодекс Доллар подешевел на торгах 2 июля Казахстан и Китай подписали контракты на сумму более 629 млн долларов

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