Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,18 тенге, евро – 510,72 тенге, рубля – 5,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,1 тенге, продажи – 475,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 506 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.