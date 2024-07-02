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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 2 июля 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,18 тенге, евро – 510,72 тенге, рубля – 5,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,1 тенге, продажи – 475,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 506 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472,5 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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