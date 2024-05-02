Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 2 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 442,05 тенге, евро – 474,14 тенге, рубля – 4,74 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,7 тенге, продажи – 444,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,78 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 445 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге.

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