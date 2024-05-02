Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 442,05 тенге, евро – 474,14 тенге, рубля – 4,74 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 447 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,7 тенге, продажи – 444,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,78 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 445 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге.