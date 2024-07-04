Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,57 тенге, евро – 508,34 тенге, рубля – 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 473,7 тенге, продажи – 476,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 514 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 506 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.