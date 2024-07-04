Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 4 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 472,57 тенге, евро – 508,34 тенге, рубля – 5,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 513 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,37 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 473,7 тенге, продажи – 476,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 514 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 506 тенге, продажи – 515 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Алматинцам вернут более 95 млн тенге за отопление Глава ФРС Джером Пауэлл рассказал, при каких условиях может снизиться базовая ставка в США Борьба с мошенниками: как новый закон будет защищать казахстанцев

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