Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,57 тенге, евро – 612,78 тенге, рубля – 6,61тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 606,5 тенге, продажи – 613,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,7 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 609,5 тенге, продажи – 613,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,5 тенге, продажи – 522,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,6 тенге, продажи – 613 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.