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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 4 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,57 тенге, евро – 612,78 тенге, рубля – 6,61тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 606,5 тенге, продажи – 613,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,7 тенге, продажи – 522 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 609,5 тенге, продажи – 613,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,5 тенге, продажи – 522,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,6 тенге, продажи – 613 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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