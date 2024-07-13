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Законодательство РК

В Минфине РК планируют проверять процедуры госзакупок в режиме реального времени

государственные закупки , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 11:31 Фото: freepik
В Министерстве финансов РК планируют проверять процедуры госзакупок, использование бюджетных средств и ведение бухгалтерского учета государственных учреждений в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили 12 июля во время заседания по подведению итогов работы Комитета внутреннего госаудита за первые шесть месяцев 2024 года.

"Перед комитетом и территориальными департаментами поставлена задача по переходу от пост-аудита к превентивному и расширению электронного аудита. В условиях цифровой среды необходимо в режиме реального времени проверять бюджетные заявки, процедуры госзакупок, использование бюджетных средств и ведение бухгалтерского учета государственных учреждений", – пояснили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве добавили, что сейчас проводят работу по автоматизации процесса мониторинга и мер реагирования на стадии планирования расходов бюджета. Также будет расширен функционал электронного аудита, внедрения камерального контроля на исполнение договорных обязательств и ведение бухгалтерского учета в режиме реального времени.

Министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента 21 июня 2024 года заявил о том, что сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге. 

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