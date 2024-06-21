Миллиарды тенге использованы неэффективно – Минфин

Министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента 21 июня 2024 года рассказал, сколько бюджетных средств использованы неэффективно в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Мади Такиев сообщил, что в 2023 году рост ВВП составил 5,1%. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза.

"Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП. Государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Все ковенанты полностью соблюдены", – заверил он.

По словам министра, годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге.

"Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерв Правительства – 27 млрд тенге. Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге", – резюмировал глава Минфина.

13 июня председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов ответил на критику о том, что его ведомство "не увидело кризис в бюджетной системе".