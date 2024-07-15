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Алина Алдамберген о курсе тенге: Мы не видим причин для девальвации

тенге, доллар, курс, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:19 Фото: Zakon.kz
Председатель правления KASE Алина Алдамберген высказалась о снижении курса тенге в июле, а также о перспективах дальнейшей динамики нацвалюты, сообщает Zakon.kz.

В последние несколько недель действительно наблюдалось серьезное изменение тенге к доллару, но при этом сейчас снижение остановилось, отметила глава Казахстанской фондовой биржи в рамках пресс-конференции по итогам работы казахстанского биржевого рынка. Если ранее курс доходил до 485 тенге, сейчас он установился на уровне 474 тенге за доллар.

"В целом, на наш взгляд, по оценке наших аналитиков, мы не видим серьезных оснований для девальвации тенге. Единственное, что есть технические нюансы. Были достаточные большие объемы продаж из Нацфонда в течение первого полугодия, что поддерживало уровень тенге".Алина Алдамберген

Однако в данном случае также есть зависимость от паритета валют, от того как укрепляется доллар против других валют, какой уровень инфляции и прочее. 

"Я считаю, что по Казахстану у нас достаточно позитивная ситуация. Сейчас остаются высокие прогнозы по росту ВВП. Поэтому мы будем смотреть, как сложился рост ВВП за первое полугодие и какой прогноз до конца года".Алина Алдамберген

В ходе пресс-конференции Алина Алдамберген также рассказала о рисках для KASE, связанных с санкциями против Московской биржи.

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