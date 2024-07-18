Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 июля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,83 тенге, евро – 518,99 тенге, рубля – 5,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 516 тенге, продажи – 522тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475,3 тенге, продажи – 477,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 519,5 тенге, продажи – 523,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,41 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 522 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,35 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Ержан Биржанов: Декларирование доходов позволит оказать необходимую поддержку гражданам Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца Статистика недвижимости: сколько квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: