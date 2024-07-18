Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,83 тенге, евро – 518,99 тенге, рубля – 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 516 тенге, продажи – 522тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475,3 тенге, продажи – 477,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 519,5 тенге, продажи – 523,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.