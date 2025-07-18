Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 18 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 532,74 тенге, евро – 617,23 тенге, рубля – 6,77 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 530,7 тенге, продажи – 537,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 613,7 тенге, продажи – 623,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,70 тенге, продажи – 6,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 534,1 тенге, продажи – 536,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 618 тенге, продажи – 623 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,69 тенге, продажи – 6,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 532,8 тенге, продажи – 535,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 614,8 тенге, продажи – 620,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,78 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.



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