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Всемирный банк назвал дивидендную политику АО "Самрук-Қазына" соответствующей лучшим мировым практикам

Всемирный банк назвал дивидендную политику АО &quot;Самрук-Қазына&quot; соответствующей лучшим мировым практикам, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:54 Фото: АО "Самрук-Казына"
Управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына" Айдар Рыскулов принял участие во встрече, посвященной дивидендным политикам развивающихся стран и рассказал о действующей дивидендной политике Фонда и успешно внедренных в этой сфере новшествах.

Встреча была организована Всемирным банком, помимо фонда, в ней также приняли участие представители профильных ведомств других стран.

"Обзор Всемирного банка охватывал 40 стран ОЭСР, по итогам которого представителями Всемирного банка отмечена эффективность и сбалансированность действующей дивидендной политики АО "Самрук-Қазына". По степени зрелости дивидендная политика Фонда признана соответствующей самым передовым практикам", - отметил в выступлении Рыскулов.

В частности, дивидендная политика Фонда учитывает такие критерии, как прогнозируемые доходы компаний, будущие капитальные затраты, стратегические планы. Размер дивидендов устанавливается с учетом поддержки оптимальной структуры капитала.

Всемирный банк назвал дивидендную политику АО , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:54

Фото: АО "Самрук-Казына"

Фонд наращивает объем выплат в пользу правительства

Сегодня в АО "Самрук-Қазына" также прошел брифинг, посвященный финансовым результатам Группы за 2023 год. На нем Рыскулов представил, в частности, статистику по выплатам единственному акционеру.

Согласно дивидендной политике Фонда, размер ежегодных дивидендов (с учетом объема финансирования Фондом проектов, реализуемых по поручению правительства) составляет 50% от дивидендов, получаемых Фондом от портфельных компаний.

При этом по итогам 2023 года эта норма перевыполнена, Правительству было направлено 78% дивидендов, полученных Фондом, подчеркнул спикер.

"В целом по итогам 2023 года объем дивидендов, полученных от портфельных компаний, составил порядка 513 млрд. тенге. В то же время АО "Самрук-Казына" в целом за 2023 год направило рекордную сумму в пользу акционера - почти 1,5 трлн тенге", - отметил он.

Таким образом, исполнение Фондом дивидендной политики по итогам 2023 года составило 156%, подытожил Айдар Рыскулов.

Всемирный банк назвал дивидендную политику АО , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:54

Фото: АО "Самрук-Казына"

Айсулу Омарова
Банки Всемирный банк Самрук-Казына 2024 год
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