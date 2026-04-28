Изменились правила применения процедуры внесудебного банкротства

Министр финансов приказом от 22 апреля 2026 года внес изменения в Правила и формы оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину РК (услугополучатель, должник) с целью прекращения обязательств по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность (за исключением ломбардов), или коллекторскими агентствами.

К обязательствам, указанным выше, также относятся обязательства перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществлявшими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, лишенными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензий на проведение всех банковских операций, осуществление микрофинансовой деятельности либо исключенными из реестров микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации, а также иными организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц (кредиторы).

Основаниями для подачи должником заявления о применении процедуры внесудебного банкротства являются наличие обязательств в размере, не превышающим 1600-кратный МРП (6 920 000 тенге в 2026 году) и соответствие в совокупности следующим условиям:

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

по обязательствам перед кредиторами, отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления.

Погашением считается платеж в сумме, превышающей однократный размер МРП.

Срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа по каждому договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

По договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, уступленным коллекторскому агентству по договору уступки права (требования), срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа до уступки права (требования) коллекторскому агентству, за исключением случаев, если коллекторским агентством не будет подтвержден иной срок отсутствия платежа;

кредитором и должником проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Меры по проведению урегулирования или взыскания задолженности необходимо провести в сроки, не превышающие 12 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности.

Требования данного подпункта не распространяются на обязательства, предусмотренные частью второй пункта 2 настоящих Правил, а также на договор банковского займа или договор о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 января 2025 года.

неприменение процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение семи лет на дату подачи заявления.

Указывается, что независимо от условий услугополучатель подает заявление, если он является получателем государственной адресной социальной помощи в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления.

Также независимо от условий услугополучатель подает заявление, если срок неисполнения обязательств составляет свыше пяти лет на дату подачи заявления.

Обработка заявлений услугополучателя, в том числе проверка на соответствие условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, осуществляется автоматически в информационном сервисе "Tazalau" на регистраторской информационной системе "Qoldau.kz" путем сверки данных регистрирующих государственных органов, организаций и кредитных бюро.

Истребование от услугополучателей документов и сведений, имеющихся в информационных системах, не допускается.

При соответствии услугополучателя обстоятельствам, предусмотренным пунктами 5 и 7 настоящих Правил, и наличии согласия супруга (супруги) (при его (ее) наличии) в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления размещаются сведения об услугополучателе на портале.

Указывается, что срок проведения процедуры внесудебного банкротства должника составляет шесть месяцев со дня размещения на портале сведений.

В отношении должника, совокупная задолженность которого не превышает 1600-кратного МРП и срок неисполнения обязательств которого превышает пять лет, процедура внесудебного банкротства проводится один месяц со дня размещения на портале сведений, указанных в части первой настоящего пункта.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По итогам заслушивания размещаются сведения об услугополучателе на портале либо предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги:

при обращении на портал или мобильное приложение, или Государственную корпорацию – в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица услугодателя;

при обращении в Государственную корпорацию – на бумажном носителе, подписанном должностным лицом услугодателя.

В Государственной корпорации выдача готовых документов услугополучателю осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, или электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Предусмотрено, что повторно услугополучатель может подать заявление после исключения оснований, явившихся причиной отказа в применении процедуры внесудебного банкротства, но не ранее чем через три месяца после даты получения отказа.

Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение срока проведения такой процедуры:

услугополучатель через Государственную корпорацию, портал или мобильное приложение подал услугодателю заявление о прекращении процедуры внесудебного банкротства;

в собственность должника поступило имущество или изменилось его финансовое или имущественное положение, позволяющее ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами;

исполнить свои обязательства перед кредиторами; выявлены факты сокрытия имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передачи имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества, а также сокрытия, уничтожения, фальсификации документов, отражающих сведения об имуществе;

наступила смерть услугополучателя, вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;

выявлены факты несоответствия должника на дату подачи заявления по основаниям, указанным в статье 5 Закона, в том числе по заявлению кредитора.

При отсутствии оснований для прекращения процедуры внесудебного банкротства по истечении сроков уполномоченным органом выносится решение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом по форме, которое подлежит размещению на портале.

Результат оказания государственной услуги направляется услугодателем:

в "личный кабинет" услугополучателя на портале или на мобильном приложении;

в Государственную корпорацию через курьерскую, или почтовую связь, либо посредством информационной системы, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2026 года.