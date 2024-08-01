Итоги месяца: насколько ослаб тенге и как выросли продажи валюты из Нацфонда в июле

Как изменился курс национальной валюты по итогам июля и сколько составили продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет, в материале Zakon.kz.

По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США, говорится в сообщении Национального банка РК. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 млн долларов США в день". Национальный банк РК

Отмечается, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 млн долларов США, или порядка 7% от общего объема рынка.

"В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема". Национальный банк РК

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Объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 115 млн долларов США, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

В сообщении подчеркивается, что в рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

Что касается курса нацвалюты, то в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.