Для чего увеличат продажи валюты из Нацфонда в октябре и как это повлияет на курс тенге

Продажи валюты из Национального фонда в октябре могут превысить миллиард долларов. Для чего необходима эта сумма и может ли это повлиять на укрепление курса тенге – в материале Zakon.kz.

В октябре 2024 года Национальный банк планирует продажу валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США, об этом финансовый регулятор сообщил в начале октября.

Для сравнения трансферты в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долларов США, а наиболее высокий уровень продаж валюты из Нацфонда в этом году был зафиксирован в апреле – 1 056 млн долларов США.

Фото: Zakon.kz

Обратим внимание, что эксперты косвенно связывали укрепление нацвалюты весной в том числе и увеличением трансфертов из Нацфонда, так как последние оказывали определенную поддержку тенге.

В частности, финансовый аналитик Арман Бейсембаев называл укрепление тенге "аномальным", указывая на то, что оно происходило под влиянием увеличения продаж валюты из Нацфонда. По его словам, трансферты создавали ситуацию, при которой предложение инвалюты на рынке было больше, чем спрос на нее. При таких условиях тенге становился крепче. Напомним, что в апреле курс нацвалюты укрепился на 1,1%, до 442,05 тенге за доллар США.

Впрочем, в сентябре такой ситуации не повторилось. Несмотря на довольно большой объем продаж, по итогам месяца тенге не показал укрепления и остался практически на том же уровне, что и в августе – выше 481 тенге за доллар.

Фото: Zakon.kz

С чем связано увеличение трансфертов в октябре?

Увеличение объема трансфертов из Нацфонда связано с недопоступлением налоговых платежей в бюджет, поясняет ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

По ее данным, за восемь месяцев текущего года в консолидированный бюджет РК поступило 15,1 трлн налоговых платежей, что составляет лишь 53% от запланированного объема. Таким образом, средства Нацфонда будут использованы в целях финансирования расходных статей бюджета.

При этом, чтобы оценить влияние операций Нацбанка РК на локальный валютный рынок в октябре, необходимо рассматривать объемы нетто-продаж инвалюты, комментирует эксперт.

"Из валовых продаж инвалюты, включающих конвертацию трансфертов из Нацфонда и продажи из золотовалютных резервов в рамках приобретения правительством акций "Казатомпрома", необходимо вычитать объем валюты, которую Нацбанк РК приобретет обратно в целях пополнения валютных активов ЕНПФ". Зарина Скрипченко

В сентябре нетто-продажи инвалюты составили 687 млн долларов США, в октябре их объем ожидается в диапазоне 690-710 млн долларов США. Таким образом, существенного укрепления тенге в октябре исключительно за счет роста объема трансфертов ожидать не следует, полагает эксперт.

Что будет влиять на курс

Аналитик АФК добавила, что в целом курс нацвалюты в октябре будет по-прежнему определяться под влиянием фундаментальных факторов: динамики нефтяных котировок, траектории денежно-кредитной политики Федрезерва и Нацбанка РК, состояния торгового баланса, бюджетных параметров РК и других.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что в случае если будет происходить частичная конвертация трансфертов из долларов в тенге, то это может несколько поддержать нацвалюту. Однако речь идет об укреплении до 477-475 тенге за доллар. В то же время, чтобы не допустить чрезмерного укрепления курса, как это происходило в начале года, не исключено, что Нацбанк будет осуществлять продажи "маленькими порциями".

Эксперт полагает, что размеры трансфертов могут в будущем увеличиться еще более существенно, вплоть до 2-3 млрд долларов, и возможно, уже в конце ноября может понадобиться порядка 1,5 трлн тенге. Однако это лишь прогноз, и регулятор может принять совсем иное решение.

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