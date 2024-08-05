Биткоин падает: на биржах ждут кризиса

Курс биткоина 5 августа упал ниже 50 тыс. долларов. Это самое резкое падение криптовалюты с 2021 года. Чуть позже курс биткоина частично восстановился до 50 850 тыс. долларов, но угроза обвала остается, сообщает Zakon.kz.

При этом еще одна криптовалюта Ethereum (вторая по капитализации) обвалилась еще сильнее – она потеряла более 20% за сутки. ETH сегодня стоит 2200 долларов.

Падение криптовалют произошло после того, как индекс Токийской фондовой биржи рухнул почти на 10% на фоне данных о росте безработицы в США до 4,3% и опасений по поводу возможной рецессии. Это рекордный спад со времен "черного понедельника" 1987 года, отмечает Reuters.

Отметим, что японский фондовый индекс Nikkei, отражающий стоимость акций компаний Японии (Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic, Nintendo и еще более 220 крупнейших фирм), в ходе торгов 5 августа 2024 года потерял более 3 тыс. пунктов и опустился на рекордные 9%.

Новый виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке с угрозой перерастания в войну между Ираном и Израилем добавил паники. Инвесторы стремительно бросаются в защитные активы – доллар и золото, считает российский портал РБК.

"Геополитические страхи сумели потеснить ожидания скорого снижения ставок ФРС, которое считается большим плюсом для роста рисковых активов, в том числе и криптоактивов. Даже откровенно слабый отчет по американскому рынку труда в прошедшую пятницу не вызвал бурного аппетита к покупке рисковых активов". Олег Калманович, аналитик компании Neomarkets

И все же главная причина в Америке. Слабый рынок труда и общегодовое снижение инфляции в США с вероятностью в 99% заставят ФРС начать цикл снижения ставок в этом году. Основной вопрос – насколько сильно и какое количество снижений процента мы можем увидеть.

Из-за предвыборной кампании начало этого цикла может быть более скромным – со снижением ставки лишь на 0,25% в сентябре (рынок же ждет 0,5%). Причина – желание демократов доказать избирателям неправоту тезиса Трампа о том, что демократы с высокими ставками ФРС обвалят экономику и фондовый рынок США.

Риск рецессии в США вызвал переполох на финансовых рынках, утверждает казахстанский Телеграм-канал Tengenomika.

"В прошлую пятницу вышли данные по занятости в США, которые показали рост уровня безработицы до 4,3% по итогам июля, что является максимумом за последние три года. Возросли опасения, что рынок труда ухудшается и потенциально делает экономику уязвимой для рецессии". Tengenomika

Крайне интересно, как это повлияет на риторику крупнейших центральных банков мира ФРС США, ЕЦБ, Банков Англии и Японии, спрашивают аналитики.

Отметим еще одну причину нервозности криптовалют. Чем ближе президентские выборы в США, тем больше будет лихорадить мировые фондовые биржи. Дело в том, что Дональд Трамп пообещал невиданное процветание для биткоина, но неожиданно стала набирать популярность Камала Харрис. Инвесторы чувствуют беспокойство по поводу возможного негативного отношения Харрис к крипторынку в будущем, если она станет президентом США.