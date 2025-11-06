Обвал "крипты": биткоин за месяц потерял 17%

Начало ноября стало "черным временем" для криптовалют. В ночь на 5 ноября курс биткоина опустился ниже 100 тыс. долларов впервые с конца июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Binance и Investing, минимум цены (правда, совсем недолго) составлял 98,96 тыс. долларов. Уже к утру 6 ноября криптовалюта частично отыграла падение: по состоянию на 11:00 по времени Астаны один биткоин стоил 103,9 тыс. долларов. Тем не менее, снижение за неделю составило 4,61%, а за месяц – более 17%.

Несмотря на обвал первой криптовалюты, общая капитализация крипторынка почти не изменилась – около 3,38 трлн долларов, что сопоставимо с уровнем начала сентября.

Фото: Zakon.kz

Триггеров нет, но рынок устал

Аналитики связывают падение биткоина с волной распродаж на глобальных фондовых рынках. Инвесторы опасаются переоцененности акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, и переходят в более защитные активы.

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что "общемировой tech-led risk-off начался в Азии". (Тech-led risk-off – выражение из мира финансовых рынков, означающее ситуацию, когда снижение аппетита к риску ("risk-off") начинается или ведется технологическим сектором ("tech-led"), – прим.ред.).

Индекс Nasdaq 100 снизился на 2% – это второе по величине падение за последние полгода. При этом защитные сектора XLF, XLV и XLP остались в зеленой зоне, а спрос сместился в сторону "качественных имен" – акций крупных стабильных компаний (AAPL, NFLX, WMT, PM, V).

"Отсутствует какой-то один триггер для распродажи. Скорее, это результат усталости рынка и угасания моментума в активах после затяжного ралли последних недель и месяцев". Эльдар Шамсутдинов

По словам аналитика, рынок просто "перегрелся": акции многих компаний выросли с начала года на 40–150%, и теперь позитивные новости уже не поддерживают котировки.

Крупные держатели выходят

На фоне охлаждения фондовых рынков давление усиливается и на криптоактивы. По данным Bloomberg, в октябре крупные держатели биткоина вывели из хранения и продали около 400 тыс. монет – почти на 45 млрд долларов. Если распродажи продолжатся в том же темпе, аналитики не исключают падения цены до 85 тыс. долларов за биткоин.

Эксперты отмечают, что в крипторынке сохраняется структурная слабость: новостной позитив почти не влияют на цену, а негатив быстро вызывает обвалы. При этом растет доля стейблкоинов, которые инвесторы используют как средство сбережения в периоды волатильности.

Перспективы: консолидация вместо роста

В начале октября биткоин обновил исторический максимум, превысив 126 тыс. долларов, но сейчас рынок, по сути, перешел в фазу коррекции. По мнению аналитиков, сценарий дальнейшего падения не исключен, но базовый прогноз – консолидация в диапазоне 90–110 тыс. долларов.

С одной стороны, криптовалюты по-прежнему поддерживает интерес институциональных инвесторов и приток средств в ETF. С другой – геополитическая неопределенность, рост доходности гособлигаций США и охлаждение спроса на рисковые активы формируют давление на цену.

В этих условиях биткоин, вероятно, продолжит торговаться в боковом коридоре, пока не появится новый драйвер – будь то ослабление доллара, снижение ставки ФРС или возвращение интереса к высокорисковым активам.

