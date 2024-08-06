Продажа банковских и микрофинансовых активов на электронной площадке: утверждены правила и условия

Постановлением АРРФР от 31 июля 2024 года утверждены условия и правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов, сообщает Zakon.kz.

Для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора юридическое лицо представляет в уполномоченный орган заявление с приложением документов:

заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов;

нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом через веб-портал электронного правительства.

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется печатью заявителя (при наличии).

При этом уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.

Работник уполномоченного органа в день поступления заявления и документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за выдачу разрешения на право осуществления деятельности оператора.

В свою очередь работник ответственного подразделения в течение трех рабочих дней после поступления документов проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов или документов с истекшим сроком действия ответственное подразделение направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

После установления факта полноты представленных документов заявителем ответственное подразделение в течение 15 рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия закону о государственном регулировании и направляет представленные заявителем документы в комиссию уполномоченного органа для получения акта о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к оператору электронной торговой площадки для обеспечения функционирования электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

При несоответствии представленных документов требованиям закона о государственном регулировании ответственное подразделение в течение срока, указанного выше, направляет заявителю письмо с замечаниями для их устранения и представления доработанных (исправленных) документов посредством почтовой, факсимильной связи или электронной почты с указанием срока для их устранения.

Комиссия в течение 20 рабочих дней осуществляет проверку заявителя, подготовку и подписание акта о соответствии.

Акт о соответствии составляется комиссией и направляется на подписание представителю проверяемого заявителя. Если член комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии, то он представляет комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии.

Акт о соответствии считается составленным при наличии двух третей подписей членов комиссии.

При выявлении оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за пять рабочих дней до принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления о предварительном решении об отказе в выдаче на право осуществления деятельности оператора.

При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора срок рассмотрения заявления продлевается мотивированным решением руководителя уполномоченного органа или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев, ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления, о чем извещается заявитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

По результатам рассмотрения комиссией документов, представленных заявителем заслушивания, ответственное подразделение в течение 10 рабочих дней готовит проект разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу, которое подписывает проект разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора.

Работник ответственного подразделения в течение трех рабочих дней после подписания проекта разрешения на право осуществления деятельности оператора либо отказа в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора уполномоченным лицом уполномоченного органа направляет заявителю разрешение на право осуществления деятельности оператора либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора с приложением акта о соответствии.

Разрешение на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов выдается по утвержденной форме.

Постановление вводится в действие с 6 октября 2024 года.