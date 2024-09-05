В Казахстане утвердили правила проведения торгов по продаже банковских и микрофинансовых активов

Постановлением АРРФР утверждены Правила проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, включая раскрытие участниками торгов информации в отношении имущества, выставленного на торги, сообщает Zakon.kz.

Для проведения торгов на электронной торговой площадке оператор обеспечивает:



функционирование электронной торговой площадки для участия в торгах, проводимых на электронной торговой площадке, участников торгов;

размещение на электронной торговой площадке:

- сведений об операторе, включающие его наименование, место нахождения, телефон, банковские реквизиты (банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код) оператора;

- сведений о наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на право осуществления деятельности оператора;

- внутренних правил оператора и о внесенных в них изменениях;

подготовку к проведению торгов на электронной торговой площадке, включающую, не ограничиваясь:

- размещение объявлений о проведении торгов на электронной торговой площадке;

- заключение договоров об использовании услуг электронной торговой площадки с участниками торгов;

заключение договора о неразглашении информации между продавцом и потенциальным покупателем в отношении объектов;

доступ к информации в отношении объектов с соблюдением требований законодательства РК о защите персональных данных, банковской тайны, тайны предоставления микрокредита и иной охраняемой законом тайны;

раскрытие участниками торгов информации по объектам, выставленным на торги.

Объявление о проведении торгов содержит следующие сведения:

метод проведения торгов;

вид реализуемого объекта;

начальную цену и цену, ниже которой объект не реализуется на торгах;

дату и время проведения торгов (устанавливаются не менее чем за 15 календарных дней с даты размещения на электронной торговой площадке);

перечень предоставляемых продавцом документов в отношении объекта;

размер, порядок и срок внесения гарантийного взноса, банковские реквизиты оператора (банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код);

сроки приема заявок на участие в торгах.

Для подачи заявки участник торгов регистрируется на электронной торговой площадке с указанием:

индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

бизнес идентификационного номера, наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первого руководителя - для юридических лиц;

банковских реквизитов (банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код);

контактных данных, включающих почтовый адрес, телефон, факс (при наличии), е-mail.

Для участия в торгах участник торгов подает заявку на электронной торговой площадке и подписывает ее электронной цифровой подписью.

Подача заявок участников торгов осуществляется со дня размещения объявления о проведении торгов и заканчивается за 24 часа до начала торгов.

Гарантийный взнос для участия в торгах вносится участником торгов при подаче заявки.



Размер гарантийного взноса составляет 10% от резервной цены объекта, но не менее 50 МРП) и не более 30 тысяч МРП.

Гарантийный взнос принимается оператором на банковские реквизиты оператора, указанные в объявлении о проведении торгов.

По результатам проверки заявок участников торгов продавец направляет оператору уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки в соответствии с внутренними правилами оператора.



Основаниями для отказа в принятии заявки являются:

непоступление на момент начала торгов гарантийного взноса, указанного в объявлении о проведении торгов, на банковский счет оператора;

несоответствие участника торгов пункту 3 статьи 15-18 Закона о государственном регулировании.

По результатам проверки заявок участников торгов оператор направляет на электронный адрес участника торгов, указанный на электронной торговой площадке, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Гарантийный взнос участника торгов вносится для обеспечения заключения договора купли-продажи и (или) договора уступки прав (требований) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита в отношении продаваемого объекта на условиях, заявленных при участии в торгах.

Торги проводятся методами повышения или понижения цены на объект.

Начальная цена на объект определяется в зависимости от метода торгов:

при проведении торгов на повышение цены начальная цена устанавливается на уровне резервной цены;

при проведении торгов на понижение цены начальная цена устанавливается продавцом, но не превышает рыночной стоимости объекта более чем в 200%.

Резервная цена устанавливается продавцом, но не превышает 50% от рыночной стоимости объекта.

Торги проводятся в аукционном зале электронной торговой площадки и проходят с понедельника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней.

Торги проводятся в период с 10:00 до 17:00 часов по времени города Астаны, при этом торги начинаются не позднее 15:00 часов по времени города Астаны.

Участники торгов в течение одного часа до начала торгов заходят в аукционный зал, используя ЭЦП.

Если на момент завершения торгов на повышение цены в 17:00 часов победитель торгов не определен, то победителем признается участник торгов, последний подтвердивший свое желание приобрести объект и торги по данному объекту признаются состоявшимися.

Если на момент завершения торгов на понижение цены в 17:00 часов победитель торгов не определен, то торги по данному объекту признаются несостоявшимися.

В случае, если на момент начала торгов в аукционном зале по объекту находится менее двух участников торгов, то торги по данному объекту признаются несостоявшимися.

Шаг изменения цены устанавливается продавцом в размере не более 5% процентов от резервной цены объекта.

Торги на повышение цены:

с момента начала торгов участнику торгов предоставляется возможность увеличить максимальную текущую цену объекта, предложенную другим участником торгов, на один или более шагов, установленный пунктом 27 Правил;

если до момента окончания торгов ни один из участников торгов не увеличит максимальную текущую цену объекта, то победителем признается участник торгов, предложивший ее, а торги по данному объекту признаются состоявшимися.

Торги на понижение цены:

время до применения шага, установленного пунктом 27 Правил (не более 5% от резервной цены объекта), на понижение цены устанавливается оператором;

если в течение времени, установленного подпунктом 1 настоящего пункта, с начала торгов ни один из участников торгов не подтвердит свое желание приобрести объект, то начальная цена объекта уменьшается на шаг, установленный пунктом 27 Правил;

если в течение времени, установленного подпунктом 1 настоящего пункта, после уменьшения цены объекта ни один из участников торгов не подтвердил свое желание приобрести объект, то последняя объявленная цена объекта уменьшается на шаг, установленный пунктом 27 Правил (не более 5% от резервной цены объекта).

Победителем торгов на понижение цены признается участник торгов, первый подтвердивший свое желание приобрести объект по начальной или объявленной цене, и торги по данному объекту признаются состоявшимися.

Если цена объекта достигла резервной цены и ни один из участников торгов не подтвердил свое желание приобрести объект, то торги признаются несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявшимися последующие торги проводятся не менее чем через 30 календарных дней с даты подписания первого акта о несостоявшихся торгах.



В случае проведения прямой адресной продажи в отношении объектов их цена устанавливается на уровне не ниже резервной цены.

В случае наличия факта технического сбоя электронной торговой площадке, препятствующего проведению торгов, оператор незамедлительно уведомляет об этом продавца, участников торгов и организует продолжение торгов в течение трех рабочих дней со дня исправления оператором технического сбоя с предварительным уведомлением допущенных к участию в торгах участников торгов о дате и времени продолжения данных торгов посредством размещения информации на электронной торговой площадке и направления электронного сообщения на электронный адрес участника торгов, указанный на электронной торговой площадке.



Результаты торгов по каждому проданному объекту оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на электронной торговой площадке продавцом и участниками торгов с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Победитель торгов оплачивает оператору вознаграждение за использование услуг торговой площадки оператором в порядке и сроки, установленные договором об использовании услуг электронной торговой площадки, заключенным между оператором и участником торгов.

Размер вознаграждения определяется в процентах от цены договора купли-продажи или договора уступки прав (требований) по договору банковского займа или о предоставлении микрокредита и устанавливается оператором на основании внутренних правил оператора:

не более 0,5%, но не превышает 10 000 МРП в случае проведения торгов на электронной торговой площадке в отношении объектов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 15-18 Закона о государственном регулировании;

не более 3%, но не превышает 10 000 МРП в случае проведения торгов на электронной торговой площадке в отношении объектов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 15-18 Закона о государственном регулировании.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2024 года.