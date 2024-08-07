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Насколько снизился рост безналичных операций за шесть месяцев текущего года

переводы, деньги, наличные, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:06 Фото: Freepik
Рост безналичных операций в первом полугодии текущего года заметно упал, в то же время с начала года выросли темпы изъятия наличности из банкоматов. Подробности – в материале Zakon.kz.

По итогам полугодия прирост объема безналичных транзакций упал в три раза на фоне замедления одной из ключевых отраслей экономики – торговли (до 3,9% с 10,4% в 2023 году), и общего уровня ВВП – до 3,3% с 5,3% за аналогичный период прошлого года, говорится в аналитическом обзоре АФК.

"В первом полугодии прирост составил 15% год к году в сравнении с показателем в 44% за аналогичный период 2023 года. Отметим, в абсолютном выражении объем безналичных транзакций вырос с 63,1 до 72,6 трлн тенге". АФК

В то же время темпы изъятия наличности из банкоматов возросли с 3,4% до 11,1%. Согласно статданным за первые шесть месяцев года, казахстанцы изъяли из банкоматов 11,9 трлн тенге против 10,7 трлн тенге в аналогичном периоде 2023 года.

К примеру, средний чек одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 12 до 13 тыс. тенге (8%), а по снятию из банкоматов – сразу с 92,4 до 106,8 тыс. тенге, или на 15,6%.

В АФК полагают, что рост популярности "живых" денег в стране может являться, в том числе, результатом информационных мер по фискализации P2P-переводов, предстоящей необходимости всеобщего декларирования за текущий год.

"На этом фоне проникновение "безнала" по стране особо не изменилось и маловероятно, что оно существенно возрастет, в т. ч. ввиду приближения к точке насыщения в крупных городах, например, в Алматы – 91%, в Астане – 85%". АФК

Доля безналичных транзакций за год практически не поменялась: 85,9% против 85,5% на начало июля 2023 года. Аналитики подчеркивают, что сильное падение проникновения "безнала" в отдельных регионах может быть обусловлено статистическим уточнением.

безналичные операции, транзакции, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:06

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В обзоре указывается, что объем наличных денег вне банковской системы рос быстрее, чем за аналогичный период 2023 года, и составил 3,9 трлн тенге. Таким образом, в среднем на каждого казахстанца приходится почти 200 тысяч тенге наличности.

Карточки и QR-платежи

Примечательно, что в текущем году международные карточки имели большее распространение, нежели локальные. Количество платежных карт международных систем выросло до 52,3 млн на 12,4%, а локальных – до 25,8 млн (рост 9,7%). По данным АФК, это привело к умеренной ребалансировке их долей на рынке.

платежные системы, безналичные операции, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:06

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается способов осуществления безналичных транзакций, здесь наблюдается снижение доли интернет-платежей и оплат через POS-терминал. При этом отмечается "стремительный рост" QR-оплаты.

По данным АФК, в абсолютном выражении QR-оплаты, объем которых достиг 7,3 трлн тенге, впервые превысили объемы оплат через POS-терминал – 7,2 трлн тенге.

При этом сохраняется значительный потенциал дальнейшего роста. Эксперты напомнили, что единый QR-код для всех банков планируется внедрить к началу следующего года.

Ранее Zakon.kz рассказывал, чем может осложняться внедрение единого QR.

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