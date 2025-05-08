Как казахстанцы тратят деньги: насколько выросли безналичные платежи в первом квартале года

В Казахстане растет доля безналичных транзакций, при этом снижается количество операций по снятию наличных. Подробнее – в материале Zakon.kz.

К 1 апреля 2025 года в Казахстане находилось в обращении 81,9 млн платежных карточек. Из них 80,7% составили дебетные карточки, доля кредитных карточек – 15,5%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3,8%, согласно данным Национального банка РК.

При этом, в марте 2025 года количество безналичных транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 14,2%, достигнув 1,1 млрд операций, а объем вырос на 23,3%, достигнув 14,6 трлн. тенге.

В то же время, держателями платежных карточек было проведено 19,7 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,1 трлн. тенге. По сравнению с мартом 2024 года количество операций по снятию наличных денег снизилось на 4,3%, но объем операций увеличился на 8%.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что по данным Ассоциации финансистов Казахстана в абсолютном выражении объем безналичных транзакций вырос с 33 трлн до 40,3 трлн тенге, по итогам первого квартала 2025 года. В результате их доля по стране составила 87,1%, в сравнении с показателем в 85,5% по итогам первого квартала 2024 года.

При этом, основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга и POS–терминалов.

Так, по информации аналитиков АФК обеспеченность POS-терминалами по стране продолжает расти. На каждую тысячу человек теперь приходятся 67 устройств против 56 годом ранее, на фоне роста потребительских расходов и популярности безналичных платежей. Согласно статистике, наибольшее количество таких терминалов приходится на Алматы (285 729 штук) и Астану (174 745 штук).

В разрезе безналичных транзакций доля бесконтактных (интернет) и QR–платежей в общем объеме безнала достигла 90%.

Доля QR–платежей в структуре безналичных транзакций выросла незначительно – с 10,1% до 10,2%. Однако в АФК считают, что в случае полноценного запуска единого QR–кода может произойти стремительный рост популярности этого способа оплаты за счет упрощения пользовательского опыта и унификации расчетной инфраструктуры.

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Стоит отметить, что в региональном разрезе наибольший прирост доли безналичных транзакций зафиксирован в Акмолинской (+8,2), Жетысуской (+5,1) и Туркестанской (+4,6) областях. В то же время, абсолютным лидером по объему безналичных транзакций остается Алматы – 20 635 606,11 млн тенге, или около половины от всей суммы таких операций по стране.

В целом, по информации АФК "цифровой разрыв" между регионами с высокой и низкой долей безнала сократился с 19 до 18,5%, что указывает на постепенное выравнивание использования цифровой инфраструктуры.

Что касается, наличных денег, то всего за первый квартал, казахстанцы обналичили через банкоматы 6 трлн тенге, это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Аналитики считают, что рост показателя может свидетельствовать о сохранении потребности в наличных для повседневных расходов в отдаленных населенных пунктах и все еще высокой доле теневого сектора в экономике (17,5% к ВВП). По сумме выдач также лидирует Алматы – 1 931 197,96 млн тенге, далее следует Астана – 614 207,85 млн и Шымкент – 506 517,33 млн тенге.

К слову, что на фоне двухзначного роста наличных в обращении (+18% год к году) в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся 211 тыс. наличности против 181 тыс. тенге годом ранее.

По подсчетам АФК, "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям в стране вырос в первом квартале с 12,3 до 13,3 тыс. (+8,1%), по снятию из банкоматов – с 94,9 до 109,9 тыс. тенге (+15,8%). Этот рост может являться следствием высоких темпов роста индекса потребительских цен (10,7%), номинальной заработной платы (+10,5%) и доходов казахстанцев (+10,6%).

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