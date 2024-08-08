Как изменились цены на сотовую связь и интернет в июле

Аналитики подсчитали, насколько выросла цена на сотовую связь и абонентская плата за доступ в интернет по итогам июля, а также сравнили, как менялись цены на соответствующие услуги в предыдущие периоды, сообщает Zakon.kz.

В июле услуги сотовой связи выросли 11,5% по сравнению с июнем, а абонентская плата за доступ к сети интернет прибавила 6,8%, говорится в обзоре Первого кредитного бюро.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

По оценкам аналитиков, такой месячный рост стал наиболее заметным как минимум с начала 2011 года. В бюро отмечают, что традиционно сотовая связь и интернет дорожали постепенно. Так, в 2019-2023 годах среднемесячные темпы подорожания составляли 0,2%.

"В этом году картина меняется. Так, сотовая связь в феврале прибавляла 6,2% к январю, ну а вот теперь ощутимые темпы появились и в сегменте доступа к интернету. В итоге с начала года сотовая связь стала дороже на 18,5%, доступ в интернет – на 10,3%. За год, к июлю 2023-го, цены выросли на 21,9% и 12,5% соответственно". Первое кредитное бюро

Стоит добавить, что заметный рост цен на услуги в этом году наблюдается во многих отраслях. Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле цены на платные услуги за год выросли на 14,5%. При этом цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 15,4%, связи – на 14,8%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 12,1%, ритуальные услуги – на 11,7%, услуги здравоохранения – на 11,4%, санаториев – на 10,5%, услуги общественного питания – на 10%.

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