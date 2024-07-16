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Законодательство РК

В каких регионах Казахстана ускорился рост цен на продовольственные товары

цены на продукты, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:32 Фото: Freepik
Как изменилась годовая инфляция по итогам июня, в каких регионах ускорился, а где замедлился рост цен на продовольственные и другие товары – в материале Zakon.kz.

Годовая инфляция в июне 2024 года составила 8,4%, снизившись на 0,1% по сравнению с маем. Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары также замедлился на 0,1% до 5,4%, на непродовольственные товары – до 7,4% (в мае – 7,6%) и на платные услуги – до 13,8% с 13,9% в предыдущем месяце. Такие данные приводит Национальный банк РК.

"В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 10 регионах, ускорилась в 9 регионах и в 1 регионе осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах. Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Карагандинской (10,8%) и Мангистауской (10,3%) областях".Национальный банк РК
годовая инфляция, июнь, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:32

Фото: Национальный банк РК

При этом продовольственные товары подорожали в Казахстане выше среднего уровня по стране в городе Алматы – 7,7%, Акмолинской – 7,1%, Мангистауской – 7%, Жетысуской и Улытауской по 6,7%, Северо-Казахстанской – 6,4%, Восточно–Казахстанской – 6,3%, Атырауской – 6,2% областях.

Наибольший рост цен на непродовольственные товары отмечен в Мангистауской – 14%, Карагандинской и Туркестанской (по 9,8%) областях.

Платные услуги больше всего подорожали в Павлодарской и Карагандинской областях – 18,8% и 18,4% соответственно. Чуть меньше в Актюбинской – 17,4%, Жетысуской – 16,5% областях. В Астане рост составил 15,9%, в Атырауской области 15,7%.

По данным Нацбанка, в целом по итогам июня 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,4%, что немного ниже исторической средней. Так в период с 2017 по 2021 года она составляла – 0,5%. При этом в июне текущего года наибольшее значение месячной инфляции на уровне 1% зафиксировано в Акмолинской области.

Ранее, Zakon.kz также сообщал, как изменились цены на социально значимые продукты питания в июне 2024 года.

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