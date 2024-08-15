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Законодательство РК

Предприниматели назвали основные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане

бизнес, предприятия, опрос, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:40 Фото: Freepik
Мониторинг предприятий по итогам второго квартала 2024 года показал, какие факторы препятствуют ведению бизнеса в Казахстане. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По результатам мониторинга предприятий во втором квартале 2024 года ускорился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, говорится в комментарии директора Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустема Оразалина.

В частности, рост цен на продукцию предприятий ускорился, диффузионный индекс (ДИ), представляющий собой общее изменение динамики цен, составил 57,8. В первом квартале года он составлял 57,2. Спрос на готовую продукцию предприятий остался в зоне роста на уровне первого квартала года.

Отмечается, что средняя рентабельность продаж в целом по экономике увеличилась до 23,8% (22,9%) и складывается выше среднеисторической нормы.

"Основным препятствием для ведения бизнеса предприятия считают состояние экономики. Об этом заявили 29,6% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: рыночная конкуренция (29,5%), уровень налогов (28,8%), нехватка квалифицированных кадров (27,3%), поиск покупателей (25,0%), сложность получения лицензий/разрешений (17,3%) и сложность возврата дебиторской задолженности (14,4%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 8 месте (14,2%)".Рустема Оразалина

Композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, улучшился и составил 100,3. Всего во втором квартале, по данным Нацбанка, в опросе приняло участие 3401 предприятие.

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