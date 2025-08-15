#АЭС в Казахстане
Новости спорта
Как курсы рубля и доллара повлияли на деятельность казахстанских предприятий - обзор

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:11 Фото: Zakon.kz
Предприниматели Казахстана назвали факторы, которые усложняли ведение бизнеса во втором квартале 2025 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Национальный банк РК опубликовал отраслевой конъюнктурный обзор с результатами опроса предприятий за второй квартал 2025 года. Согласно документу, российский рубль доминировал во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности, где преобладает доллар США. Тенге в расчетах во втором квартале 2025 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 22%.

При этом негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства, транспорта и складирования.

А отрицательное влияние изменения курса тенге к доллару США незначительно увеличилось для всех предприятий, кроме обрабатывающей промышленности.

В целом, согласно результатам опроса предприятий, доминирующими препятствиями в ведении бизнеса во втором квартале были следующие факторы: рыночная конкуренция для торговли и обрабатывающей промышленности, уровень налогового бремени для горнодобывающей промышленности, нехватка квалифицированных кадров для сельского хозяйства, состояние экономики для строительства, транспорта и складирования.

Также отмечается, что в следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование инвестиций сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение ожидается в сельском хозяйстве (13,5%). Тогда как самые негативные ожидания по сокращению инвестиций сложились в строительстве (16,1%).

Примечательно, что во 2 квартале 2025 года в отраслях сельского хозяйства, торговли, транспорта и складирования снизилась доля предприятий, для которых условия банковского кредитования неприемлемы. Наибольшее число предприятий, для которых условия кредитования оказались выше приемлемого уровня, относится к строительству (17,0%), а наименьшее – к транспорту и складированию (11,8%).

Фото: Национальный банк РК

Самая высокая процентная ставка по кредитам, полученным в тенге, отмечена в отрасли строительства (19,8%), а в иностранной валюте – в сельском хозяйстве (6,5%).

Наибольшая доля предприятий, намеренных взять кредит в 3 квартале 2025 года, приходится на обрабатывающую промышленность (22,6%), а наименьшая – на транспорт и складирование (9,1%).

Ранее, Zakon.kz сообщал, насколько вырос объем кредитов бизнесу и населению. 

Ольга Кудряшова
