Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 16 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 16 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,57 тенге, евро – 526,91 тенге, рубля – 5,94 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 479,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 524,6 тенге, продажи – 529 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,8 тенге, продажи – 479,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523,7 тенге, продажи – 528,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Насколько выросли заработные платы в разных регионах Казахстана Расходы казахстанцев, претендующих на помощь от государства, хотят проверять Внедрение Open Banking в Казахстане: Bank RBK проводит конкурс на лучшие проекты

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