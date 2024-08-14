Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 14 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,44 тенге, евро – 523,69 тенге, рубля – 5,22 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 526 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,15 тенге, продажи – 480,87 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 523,64 тенге, продажи – 528,18 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.