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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 14 августа

курс доллара в обменных пунктах, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 11:06 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 14 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 479,44 тенге, евро – 523,69 тенге, рубля – 5,22 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 526 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,15 тенге, продажи – 480,87 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 523,64 тенге, продажи – 528,18 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,28 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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