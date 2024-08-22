Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 22 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,7 тенге, евро – 529,12 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,4 тенге, продажи – 479,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,6 тенге, продажи – 533 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,2 тенге, продажи – 479,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 530 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,14 тенге, продажи – 5,2 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Доллар по 492 тенге: финансисты Казахстана сделали прогноз на три года Курс доллара продолжает снижаться на торгах Казахстанцы стали реже брать ипотеку

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