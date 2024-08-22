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Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 22 августа

курс валют в обменниках, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 11:09 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 августа 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,7 тенге, евро – 529,12 тенге, рубля – 5,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,4 тенге, продажи – 479,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,6 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478,2 тенге, продажи – 479,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 530 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,14 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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