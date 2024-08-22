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Законодательство РК

Биометрия и ЭЦП: как теперь микрофинансовые организации будут выдавать кредиты

Биометрия и ЭЦП, как теперь микрофинансовые организации будут выдавать кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 15:06 Фото: freepik
Микрофинансовые организации будут применять биометрическую идентификацию. Соответствующие изменения в Правилах предоставления микрокредитов электронным способом утвердило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

По информации АРРФР, постановлением вводятся нормы, обязывающие микрофинансовые организации (МФО) при проведении биометрической идентификации обеспечивать защиту от использования фотографий или заранее записанных видеороликов.

При дистанционном оказании услуг МФО будут обязаны применять биометрическую идентификацию и электронную цифровую подпись клиентов.

"Комбинация применения усиленной биометрической идентификации и электронной цифровой подписи позволят защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов", – отмечают в АРРФР.

В случае наличия у МФО информации о разглашении персональных данных клиента, они будут обязаны провести дополнительную проверку принадлежности сотового номера клиенту, повторную биометрическую идентификацию клиента, а также предложить ему установить добровольный отказ от предоставления кредитов. Это позволит предотвратить мошенничество с использованием похищенных данных клиентов, уверены в АРРФР.

Кроме того, агентство утвердило Правила проведения биометрической идентификации банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских услуг, и микрофинансовыми организациями. Новые нормы обязывают финансовые организации проводить полноценную биометрическую идентификацию при выдаче кредитов населению. Результаты биометрической идентификации будут официально документироваться, что послужит дополнительной защитой граждан, если на них оформят кредиты.

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