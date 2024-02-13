Микрофинансовую организацию "Финко" лишили лицензии

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили о лишении лицензии ТОО "Микрофинансовая организация "ФинКО" (МФО), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, МФО лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с приказом начальника Управления региональных представителей АРРФР в Караганде от 12 февраля 2024 года.

"Основаниями для лишения лицензии, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности", явилось систематическое (три и более раза в течение 12-ти последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа", – говорится в сообщении 13 февраля.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности", МФО обязано в течение 30-ти календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.