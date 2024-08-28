Кто сможет платить пенсионные взносы и соцотчисления по 1% с 1 сентября 2024 года

В Казахстане с 1 сентября 2024 года вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон регулирует платформенную занятость, которая представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости.

Так, установлено, что оператор интернет-платформы будет производить удержание обязательных пенсионных взносов (ОПВ), социальных отчислений (СО), взносов на ОСМС и индивидуального подоходного налога (ИПН) с доходов исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения (ИП на СНР СМП), и перечисление удержанных сумм. К таковым, к примеру, относятся таксисты и курьеры.

Закон предусматривает, что ставка социальных отчислений, подлежащих уплате оператором за указанных лиц (являющихся ИП на СНР СМП), определяется по выбору самого исполнителя в размере 1% или в размере 3,5 % от объекта исчисления социальных отчислений.

Объектом исчисления соцотчислений для них является доход, полученный за оказанные услуги или выполненные работы.

При этом доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, в месяц не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы (595 000 тенге). В 2024 году МЗП составляет 85 тысяч тенге.

Ставка обязательных пенсионных взносов, подлежащих уплате оператором за таксистов и курьеров, определяется по выбору самого исполнителя в размере 1% или в размере 10% от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов, понимается доход, полученный исполнителями за оказанные услуги или выполненные работы.

При этом такой доход в месяц не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы (4 250 000 тенге в 2024 году).

Вместе с тем ставка взносов на ОСМС, подлежащих уплате оператором за исполнителей (курьеров и таксистов), определяется по выбору в размере 1% или в размере 5% от объекта исчисления взносов.

Объектом исчисления взносов для ИП на СНР СМП являются их доходы, исчисленные в соответствии со статьей 29 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" и полученные за оказанные услуги или выполненные работы с использованием интернет-платформ.

Как пояснили специалисты ИС "Параграф", порядок определения исполнителем ставок социальных отчислений, ОПВ, взносов на ОСМС, а также удержания и перечисления оператором ИПН, соцотчислений и взносов на ОСМС, определяет уполномоченный государственный орган по согласованию с уполномоченными органами, осуществляющими руководство в области здравоохранения, сферах обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, информатизации и Национальным банком РК.