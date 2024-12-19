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Право

Верхний предел дохода для исчисления взносов на ОСМС планируют повысить с 2026 года

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:52 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования", сообщает Zakon.kz.

Предлагаемый проект закона позволит:

  • расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально значимых заболеваний;
  • повысить доступность медицинской помощи в системе ОСМС для 1 млн человек;
  • обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.

В рамках проекта закона предусмотрены следующие нормы:

  • повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления взносов и отчислений на ОСМС, с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП (то есть с 850 000 до 4 250 000 тенге);
  • уплату взносов на ОСМС за лиц, зарегистрированных в качестве безработных и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия, за счет средств местных бюджетов;
  • поэтапное изменение ставок взносов государства;
  • формирование Единого пакета медицинской помощи.

В частности, в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день около 3,5 млн (что составляет 17,5%) человек остаются вне системы ОСМС. Среди них:

  • 2,5 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни;
  • 1 млн граждан, относящихся к кризисным и экстренным уровням социального благополучия, которые имеют низкий уровень дохода, не позволяющий удовлетворить базовые потребности семьи.

Для вовлечения этих граждан в систему ОСМС и обеспечения им равного доступа к медицинской помощи наравне с застрахованными, предлагается их взносы оплачивать за счет местных бюджетов по факту их обращения за медицинской помощью.

Кроме того, планируется возложить ответственность по уплате взносов в систему ОСМС за официально зарегистрированных безработных на местные бюджеты. Это также позволит обеспечить доступ к услугам здравоохранения для граждан, оказавшихся без постоянного места работы и доходов.

Благодаря этим мерам в 2026 году системой ОСМС дополнительно будет охвачен еще 1 млн человек.

Законопроектом предлагается внедрить Единый пакет медицинской помощи для исключения дублирования услуг, создания четкого разграничения пакетов ГОБМП и ОСМС.

С 2026 года планируется сделать бесплатной консультативно-диагностическую помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний. Напомним, сейчас в рамках ГОБМП диагностика проводится только по туберкулезу и ВИЧ-инфекции, диагностика остальных социально значимых заболеваний – в рамках ОСМС.

Разработчики полагают, что данные изменения позволят улучшить доступность медицинской помощи населению, четко разграничить услуги в пакетах, внести ясность для медработников и населения о гарантиях медпомощи в рамках ГОБМП и ОСМС.

Помимо этого планируется, что в 2027 году с переносом ПМСП из пакета ГОБМП в пакет ОСМС будет завершена работа по переходу на преимущественно страховую модель финансирования, где соотношение расходов будет 30% на ГОБМП и 70% на ОСМС. К примеру, в текущем году такое соотношение расходов составляет на ГОБМП – 57% и ОСМС – 43%.

Существенная разгрузка пакета ГОБМП повлечет дополнительные расходы в пакете ОСМС. В этой связи для обеспечения финансовой устойчивости системы на первом этапе с 1 января 2026 года предлагается повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП. В результате в систему ОСМС поступит дополнительно порядка 234 млрд. тенге в год.

Однако эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников и их работодателей.

Как поясняют разработчики, решение о повышении верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС необходимо с точки зрения справедливого распределения финансовой нагрузки и для поддержки более уязвимых слоев населения.

В частности, говорится, что в настоящее время человек с заработной платой 800 тысяч тенге платит взносы в размере 16 тысяч тенге, что почти равняется взносам человека с доходом более 1 миллиона тенге – 17 тысяч тенге. Это несоответствие планируют устранить новым подходом.

Законопроект поддержан решением Республиканской бюджетной комиссии от 25 ноября 2024 года.

На реализацию законопроекта дополнительно потребуется из государственного бюджета на 2026-2028 годы 137,6 млрд. тенге, из них:

  • на 2026 год – 46,3 млрд тенге;
  • на 2027 год – 44,9 млрд тенге;
  • на 2028 год – 46,4 млрд тенге.

Законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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