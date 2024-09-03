Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,53 тенге, евро – 533,77 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 484,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 537 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 483,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,23 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.