Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 декабря

Фото: pexels

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 3 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,58 тенге, евро – 551,91 тенге, рубля – 4,93 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 516 тенге, продажи – 526 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 550 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,07 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 522,5 тенге, продажи – 527,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 545,5 тенге, продажи – 553,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 5,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 527,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 4,98 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Лишенный свободы сын Даулета Турлыханова опротестовал приговор: что решил суд Редкие животные из Чехии поселились в зоопарке Караганды Аэропорт Алматы обратился к вылетающим и провожающим

Следите за новостями zakon.kz в: