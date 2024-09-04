Деловая активность улучшилась во всех секторах экономики Казахстана

Национальный банк Казахстана опубликовал данные по деловой активности в разных отраслях экономики по итогам августа 2024 года. Какие сферы показали наибольшее улучшение, в материале Zakon.kz.

Согласно данным финансового регулятора, в августе 2024 года деловая активность продолжила улучшаться. Показатель остается в положительной зоне седьмой месяц подряд.

"Позитивная динамика отмечена во всех секторах. Наибольшее улучшение зафиксировано в горнодобывающей промышленности, где за счет заметного увеличения объема новых заказов индекс перешел в зону роста, составив 52,2 (в июле – 49,8). В других секторах также отмечен небольшой рост показателя по сравнению с прошлым месяцем. В производстве индекс поднялся до 51,8 (с 51,7 в июле), в услугах – до 51,1 (с 51,0), в строительстве – до 50,6 (с 50,4)". Национальный банк РК

По оценкам предприятий спрос на их продукцию/услуги продолжает расти, но темп роста незначительно замедлился. Респонденты негативно оценили вопросы защиты бизнеса, остальные факторы (налоговая нагрузка, инфраструктура и доступ к финансам/кредитам) были оценены нейтрально.

Фото: Национальный банк РК

В обзоре отмечается, что в 10 регионах деловая активность улучшилась, в 8 регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Абайской области (58,4), наименьшее – в Актюбинской области (44,6).

По оценкам предприятий спрос на их продукцию/услуги продолжает расти, но темп роста незначительно замедлился.

"В августе во всех секторах отмечается увеличение спроса, особенно в горнодобывающей промышленности и строительстве, а в секторе услуг и производстве темп роста спроса замедлился, при этом в производстве тенденция замедления началась в июне текущего года". Национальный банк РК

Согласно данным Нацбанка, индекс бизнес-климата в августе 2024 года практически не изменился. Однако несколько снизилась оценка текущих условий ведения бизнеса, при этом улучшились оценки будущих условий. Индикатор "часов" бизнес-цикла остается в области роста, а текущие и будущие бизнес-условия также оцениваются положительно.