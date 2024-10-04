Деловая активность в Казахстане продолжает улучшаться

По данным Национального банка Казахстана, деловая активность продолжает улучшаться в разных отраслях экономики. В то же время некоторые показатели снизились по итогам сентября. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В сентябре 2024 года деловая активность продолжила улучшаться, но темп роста незначительно замедлился, сообщается в обзоре Нацбанка РК. Показатель остается в положительной зоне восьмой месяц подряд, составив 51,2.

"Улучшение индекса деловой активности (ИДА) отмечено во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности, где за счет снижения объема производства и товарно-материальных запасов индекс опустился до 48,9 (в августе – 52,3)". Нацбанк РК

Отмечается заметное улучшение показателя в производстве, где индекс поднялся до 52,4 (против 51,8 в августе) за счет увеличения новых заказов, объемов производства и уровня занятости. В секторе услуг тоже отмечено небольшое увеличение – до 51,6, в строительстве показатель практически остался без изменения, составив 50,4.

Фото: Национальный банк РК

Подчеркивается, что в 12 регионах деловая активность улучшилась, в 8 регионах – ухудшилась. При этом наибольшее значение индекса зафиксировано в Улытауской области (56,6), а наименьшее – в Восточно-Казахстанской области (43,7).

Согласно сентябрьским результатам, незначительно улучшилась оценка текущих бизнес-условий, однако оптимизм относительно будущих бизнес-условий снизился. В результате индекс бизнес-климата уменьшился до 13.

В Нацбанке сообщают, что, согласно оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги продолжает расти, но темп роста замедлился. Так, темп роста спроса заметно замедлился в горнодобывающей промышленности и строительстве, а в секторе услуг и производстве ускорился, таким образом, спрос остается в зоне роста во всех секторах.

Кроме этого, респонденты позитивно оценили изменение инфраструктуры, но по оценке остальных факторов, в том числе вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам, преобладают негативные оценки.

Ранее Zakon.kz рассказывал, что происходило с деловой активностью в стране в августе 2024 года.