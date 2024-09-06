Какими будут банки будущего, рассказал глава Банка ЦентрКредит

В рамках форума Astana Finance Days 2024 президент Банка ЦентрКредит Руслан Владимиров рассказал о достижениях последних лет, сообщает Zakon.kz.

Старший директор Департамента развития бизнеса в Центральной Азии, Visa Антон Бороздин в ходе панельной сессии, посвященной вопросам трансформации платежной среды в Казахстане, отметил, что Банк ЦентрКредит на сегодня является одним из лидеров в работе с премиальными картами.

"По нашим оценкам, банк входит в топ-15 банков Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки по премиальным продуктам", – отметил Антон Бороздин.

В этой связи он попросил президента БЦК Руслана Владимирова рассказать о результатах работы в этой сфере и о том, как преобразился ключевой продукт #IronCard в этом направлении.

"Действительно, Банк ЦентрКредит входит на сегодняшний день в топ-15 в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Это большое достижение не только для нашего банка, но и в целом для Казахстана", – отметил глава БЦК.

По его словам, такие результаты достигнуты в первую очередь благодаря клиентам.

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"Клиенты поверили в сервисы банка, поверили в сам банк. Преимущественно мы фокусируемся на премиальном сегменте с его специфическими потребностями. В этом направлении банк сделал большую работу. Мы обеспечиваем клиентов персональными менеджерами, которые владеют не только банковскими продуктами, но и услугами, которые выходят за периметр банка, обеспечивая потребности наших клиентов в лайфстайле – тех вещах, которые нужны клиенту здесь и сейчас", – поделился он.

Главная позиция банка в этом направлении, отметил спикер, это покрытие потребностей клиента.

"Благодаря партнерству с Visa у нас есть подписочная модель, которая позволяет активным клиентам, которые пользуются #IronCard, дополнительно проводить с собой еще до трех гостей в VIP-залы, как по Казахстану, так и по всему миру. У нас действует справедливый кэшбек в деньгах – клиент может получить 100 тысяч тенге вне зависимости от того, где прошла транзакция, в Казахстане или за рубежом. Дополнительно к тем валютам, которые были у нас – это доллар, евро и рубль – мы добавили в этом году арабские дирхамы и фунты стерлингов. Это тоже сыграло положительную роль в части популяризации данной карты", – подчеркнул Руслан Владимиров.

Доработано, по его словам, и мобильное приложение БЦК. Отмечается, что до конца года у всех клиентов будет возможность работать в новом обновленном bcc.kz.

"Мы сделали не только редизайн, но и реинжиниринг данного приложения. Оно стало быстрее, в нем появились дополнительные функции. Если небольшой анонс сделать, мы доработали функционал с кэшбеком, где теперь видно кэшбек как от банка, так и от партнеров. Есть возможность посмотреть в каком регионе какой партнер предоставляет кэшбек, а также получать определенные дисконты от наших партнеров. Дополнительно мы улучшили функционал мониторинга доходов и расходов. Теперь вы сможете онлайн увидеть все свои расходы, которые прошли за определенный период", – сообщил глава БЦК.

"Мы приобрели платформу mPath, которая позволяет интегрировать в нашу платформу сторонние мобильные приложения в виде мини-аппа. Наша основная цель – закрытие потребностей клиента на 360 градусов. Понятно, что банк не может закрывать все потребности, так как мы отвечаем за финансовые продукты и услуги, но другие продукты и услуги мы собираемся закрывать за счет наших партнеров. В третьем-четвертом кварталах будет происходить развертывание этой платформы, на базе которой мы создадим два суперапа – bcc.kz для физических лиц и bcc business для юридических лиц", – подчеркнул Руслан Владимиров.

Он также добавил, что сейчас перед всеми банками второго уровня стоит задача предоставить в онлайн все продукты, доступные в офлайне, чтобы клиенты могли их получить, не выходя из дома и не посещая банк.

"Следующий этап – это когда клиент получает продукт "от А до Я" в мобильном приложении. Какие-то продукты уже запущены на сегодняшний день. Например, выпуск карточки уже можно сделать без посещения банка. Можно получить цифровую карту, можно получить кредит наличными на свой счет посредством мобильного приложения. Юридические лица уже могут без похода в банк оформить кредит и также получить средства на счет. То есть понемногу уменьшается количество операций и услуг, которые нужно делать в оффлайн режиме. Я думаю, в будущем все банки будут предоставлять услуги в двух форматах. Обязательно будут клиенты, которые традиционно захотят получать услуги оффлайн. А будет формат новых клиентов, которые будут это все получать онлайн. Поэтому я думаю, банки традиционные превратятся в универсальные банки, которые представляют как офлайн, так и онлайн услуги", – пояснил спикер.

Именно поэтому уже сегодня, заявил он, банк вкладывает огромные ресурсы в обеспечение информационной безопасности.

"Есть и требования от регулятора, мы постоянно это обсуждаем, и есть, конечно, требования от наших клиентов. Поэтому мы используем все антифрод-модели, которые сейчас есть в банках, и в том числе, те, которые используются за счет решений Visa. На сегодняшний день это отвечает всем требованиям безопасности", – резюмировал Руслан Владимиров.

Напомним, что в Астане началась главная финансовая конференция Евразийского региона – Astana Finance Days 2024. Начиная с 2018 года конференция AFD служит главной платформой для объединения ведущих экспертов финансовой отрасли, инвесторов и бизнес-лидеров евразийского региона. Ежегодно более 3000 участников из более чем 70 стран посещают это значимое событие, что делает его ключевым в финансовой жизни Центральной Азии.

В этом году конференция AFD 2024 проходит на тему "Инновации. Инвестиции. Влияние" с целью обсудить передовые технологии в финансовом секторе, инвестиционные возможности Казахстана и воздействие финансов на устойчивое развитие и позитивные изменения в обществе. На одной площадке соберутся представители государственных органов, эксперты финансовой отрасли и экономики, инвесторы и руководители бизнеса для обсуждения современных проблем, тенденций и возможностей финансовой отрасли.

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