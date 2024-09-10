Серьезные риски при высоком рейтинге: о чем предупреждают правительство Казахстана

9 сентября 2024 года Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's – Baa1 с прогнозом "Стабильный".

Это самое большое экономическое достижение страны за все время существования. Казахстанские аналитики восприняли это повышение в рейтинге как долгожданное и, вместе с тем, очень ответственное событие. Так, экономист Расул Рысмамбетов считает, что скоро Казахстан может подняться до наивысших оценок.

"Я бы сказал просто – шикарная новость! Следующая ступень – A3. И я уверен, что рейтинг от Moody's – непредвзятый и точный". Расул Рысмамбетов

Фото: moodys

Отметим, что в мире есть только три авторитетных рейтинговых агентства – Moody's, S&P и Fitch.

"После событий 2008 года и ипотечного краха большая рейтинговая тройка долго приходила в себя из-за ошибочного взгляда на кредитные рейтинги. Теперь агентства всегда чуть более пессимистичны. Рейтинг от Moody's на уровне Baa1 – это где-то BBB или BBB+ от S&P". Расул Рысмамбетов

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев, между тем, обращает внимание на существующие риски, которое агентство Moody's Service специально выделило для Казахстана.

В агентстве объяснили, что причиной повышения рейтинга стали успехи Казахстана в диверсификации собственной экономики. Страна снижает свою зависимость от углеводородов и развивает сектор ИКТ, обрабатывающую промышленность и транспортную инфраструктуру. Эксперты полагают, что институциональные и экономические реформы могут повысить привлекательность Казахстана для инвесторов и ускорить процесс диверсификации экономики.

"С другой стороны, значительное ухудшение региональной геополитики и потенциальные вторичные санкции остаются ключевыми рисками". Андрей Чеботарев

Интересно, что международные санкции стали "играть на руку" экономике РК.

В Moody’s отмечают, что развитие сектора транспорта и логистики продолжает быть одним из ключевых драйверов диверсификации экономики. Это обусловлено ростом транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту (ТМТМ).

"Санкции против России значительно изменили цепочки поставок в регионе и повысили значимость Казахстана со стороны иностранных компаний, готовых инвестировать в автомобилестроение, фармацевтику, переработку пищевых продуктов и производство стройматериалов". Андрей Чеботарев

В то же время Казахстан выигрывает от растущего глобального спроса на критически важные сырьевые материалы, заключив несколько соглашений с Сингапуром, Великобританией и Германией по проектам разведки и добычи полезных ископаемых в Центральной Азии.

На июль 2024 года активы Национального фонда превысили 61,1 млрд долларов, что составляет около 21% прогнозируемого номинального ВВП на 2024 год.

"Мы ожидаем, что активы Национального фонда продолжат расти, учитывая поддержку нефтяных цен в ближайшие 2-3 года с возможным повышением добычи по мере завершения работ по расширению на существующих месторождениях. Бюджетные правила, регулирующие трансферты из НФРК, также будут ограничивать дискреционное использование этих резервов", – говорится в сообщении Moody’s.

В агентстве также назвали факторы, при которых суверенный рейтинг Казахстана может быть снижен. Такое станет возможным при значительном и продолжительном ухудшении экономических и фискальных показателей Казахстана. Причиной этому может быть снижение добычи нефти и сокращение ее экспорта, а также при резком падении цен на нефть, с чем правительство Казахстана не сможет справиться, считают аналитики.

Усиление внутренних политических рисков и возобновление социальной напряженности также окажет давление на рейтинг, так как эти события негативно скажутся на ценах на нефть и на приток иностранных инвестиций.

На повышение рейтинга от Moody’s уже отреагировали в Министерстве национальной экономики РК.

Для справки. Moody’s Corporation (США) – один из мировых лидеров в области оказания финансовых и бизнес-услуг, например таких, как предоставление кредитных рейтингов, различных исследований, данных и аналитических инструментов, программного обеспечения для оценки рисков, а также решений для управления кредитным портфелем.

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