Серьезные риски при высоком рейтинге: о чем предупреждают правительство Казахстана
Это самое большое экономическое достижение страны за все время существования. Казахстанские аналитики восприняли это повышение в рейтинге как долгожданное и, вместе с тем, очень ответственное событие. Так, экономист Расул Рысмамбетов считает, что скоро Казахстан может подняться до наивысших оценок.
"Я бы сказал просто – шикарная новость! Следующая ступень – A3. И я уверен, что рейтинг от Moody's – непредвзятый и точный".Расул Рысмамбетов
Фото: moodys
Отметим, что в мире есть только три авторитетных рейтинговых агентства – Moody's, S&P и Fitch.
"После событий 2008 года и ипотечного краха большая рейтинговая тройка долго приходила в себя из-за ошибочного взгляда на кредитные рейтинги. Теперь агентства всегда чуть более пессимистичны. Рейтинг от Moody's на уровне Baa1 – это где-то BBB или BBB+ от S&P".Расул Рысмамбетов
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев, между тем, обращает внимание на существующие риски, которое агентство Moody's Service специально выделило для Казахстана.
В агентстве объяснили, что причиной повышения рейтинга стали успехи Казахстана в диверсификации собственной экономики. Страна снижает свою зависимость от углеводородов и развивает сектор ИКТ, обрабатывающую промышленность и транспортную инфраструктуру. Эксперты полагают, что институциональные и экономические реформы могут повысить привлекательность Казахстана для инвесторов и ускорить процесс диверсификации экономики.
"С другой стороны, значительное ухудшение региональной геополитики и потенциальные вторичные санкции остаются ключевыми рисками".Андрей Чеботарев
Интересно, что международные санкции стали "играть на руку" экономике РК.
В Moody’s отмечают, что развитие сектора транспорта и логистики продолжает быть одним из ключевых драйверов диверсификации экономики. Это обусловлено ростом транзита грузов по Транскаспийскому международному торговому маршруту (ТМТМ).
"Санкции против России значительно изменили цепочки поставок в регионе и повысили значимость Казахстана со стороны иностранных компаний, готовых инвестировать в автомобилестроение, фармацевтику, переработку пищевых продуктов и производство стройматериалов".Андрей Чеботарев
В то же время Казахстан выигрывает от растущего глобального спроса на критически важные сырьевые материалы, заключив несколько соглашений с Сингапуром, Великобританией и Германией по проектам разведки и добычи полезных ископаемых в Центральной Азии.
На июль 2024 года активы Национального фонда превысили 61,1 млрд долларов, что составляет около 21% прогнозируемого номинального ВВП на 2024 год.
"Мы ожидаем, что активы Национального фонда продолжат расти, учитывая поддержку нефтяных цен в ближайшие 2-3 года с возможным повышением добычи по мере завершения работ по расширению на существующих месторождениях. Бюджетные правила, регулирующие трансферты из НФРК, также будут ограничивать дискреционное использование этих резервов", – говорится в сообщении Moody’s.
В агентстве также назвали факторы, при которых суверенный рейтинг Казахстана может быть снижен. Такое станет возможным при значительном и продолжительном ухудшении экономических и фискальных показателей Казахстана. Причиной этому может быть снижение добычи нефти и сокращение ее экспорта, а также при резком падении цен на нефть, с чем правительство Казахстана не сможет справиться, считают аналитики.
Усиление внутренних политических рисков и возобновление социальной напряженности также окажет давление на рейтинг, так как эти события негативно скажутся на ценах на нефть и на приток иностранных инвестиций.
На повышение рейтинга от Moody’s уже отреагировали в Министерстве национальной экономики РК.
Для справки. Moody’s Corporation (США) – один из мировых лидеров в области оказания финансовых и бизнес-услуг, например таких, как предоставление кредитных рейтингов, различных исследований, данных и аналитических инструментов, программного обеспечения для оценки рисков, а также решений для управления кредитным портфелем.
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