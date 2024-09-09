Что произойдет с экономикой Казахстана, если бесконечно брать деньги из Нацфонда

Согласно проекту бюджета РК на 2025-2027 годы, самым напряженным для Национального фонда будет 2025 год, когда из фонда изымут 5,3 трлн тенге, включая гарантированный трансферт в 2 трлн тенге и целевой в 3,3 трлн тенге. О том, насколько безопасна такая политика, рассказывает Zakon.kz.

Планы правительства по резкому увеличению изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет вполне реально могут повлечь за собой истощение средств в этой "копилке", считает экономист Тулеген Аскаров.

После того, как в следующем году из Нацфонда изымут 5,3 трлн тенге, в 2026-2027 годах правительство обещает ограничить свои финансовые аппетиты лишь суммой в 2 трлн тенге ежегодно в виде гарантированного трансферта, тогда как целевые трансферты на этот период не предусмотрены.

В текущем году правительство намеревалось получить из Национального фонда гарантированный трансферт в объеме 2 трлн тенге. Однако из данных оперативной отчетности Минфина РК следует, что весь этот объем выбран в республиканский бюджет досрочно, уже к 1 августа. Так что теперь Кабмин РК обратится в парламент с неотложной просьбой внести соответствующие поправки в законодательство. Ведь в противном случае вполне возможны задержки с выплатами заработной платы бюджетникам, пенсий и пособий.

"Запас финансовой прочности у правительства пока остается по целевому трансферту – из запланированных на год 1,6 трлн тенге из фонда было изъято к началу августа 999 млрд тенге". Тулеген Аскаров

В планах правительства, являющегося формальным собственником Нацфонда, было восстановление его валютных активов в текущем году до 68 млрд долларов США с дальнейшим ростом до 80,7–93,3 млрд долларов. Но из отчетности Нацбанка, доверительного управляющего активами фонда, следует, что к 1 августа 2024 года в Нацфонде было 61 млрд 149 млн долларов – всего лишь на 1,9% больше по сравнению с началом текущего года. При этом за июль валютные активы фонда уменьшились на 0,6%, в абсолютном выражении – на 341 млн долларов.

По данным Минфина, ведущего статистику в тенговом эквиваленте, за второй месяц лета активы Нацфонда снизились на 0,6%, до 29 трлн 700,1 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 179,9 млрд тенге. Расходы из него увеличились на 9,1%, до 3 трлн 5,7 млрд тенге, в том числе гарантированные трансферты – 8,2%, целевые – 11,0%, затраты, связанные с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита – на 6,7%, до 6,7 млрд тенге. В абсолютном выражении расходы прибавили 250,4 млрд тенге.

Эксперт также напоминает, что, начиная с этого года, из Нацфонда делаются выплаты детям. В то время, как его средства инвестируются в основном в иностранные активы, в своем недавнем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти немалые деньги "должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты".

Отчет о поступлениях и использовании Национального фонда РК на 1 августа 2024 года. Фото: gov.kz

Национальный фонд Республики Казахстан – это своего рода сберегательный счет страны, продолжает комментарий экономист Тоқтасын Бакберген.

"Представьте, что вы откладываете часть своего дохода на "черный день" или на крупные покупки в будущем, например, на обучение детей или на пенсию. Точно так же Национальный фонд был создан для того, чтобы сохранить часть доходов от продажи природных ресурсов, преимущественно нефти, на будущее". Тоқтасын Бакберген

Однако иногда, когда нужно покрыть дефицит бюджета или финансировать важные государственные проекты, государство "заходит" в этот сберегательный счет и делает трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет. Это, как если бы вы, откладывая деньги на будущее, иногда использовали часть из них для решения текущих проблем.

На первый взгляд может показаться, что трансферты из Национального Фонда – это логичный и даже полезный шаг. Ведь зачем держать деньги на счете, если они могут быть использованы прямо сейчас для строительства дорог, школ, больниц и других важных объектов? Но здесь есть и обратная сторона. Регулярное использование средств из Нацфонда может иметь долгосрочные последствия, которые важно понимать.

Угрозы для будущих поколений:

Национальный фонд был создан с идеей, что богатства от природных ресурсов должны служить не только нынешнему поколению, но и будущим. Если мы будем слишком активно расходовать эти средства, то для будущих поколений может просто не остаться значительных запасов на случай экономических кризисов или других непредвиденных обстоятельств.

Зависимость от трансфертов:

Если бюджет страны будет регулярно пополняться за счет трансфертов из Национального фонда, это может привести к снижению мотивации развивать другие источники доходов. Риски здесь в том, что при резком снижении цен на нефть или другие ресурсы доходы в Нацфонд также уменьшатся, что поставит бюджет под угрозу.

Инфляционные риски:

Активное использование средств из фонда может привести к увеличению денежной массы в экономике, что в свою очередь может спровоцировать инфляцию. Это означает рост цен на товары и услуги, что ударит по кошелькам простых граждан.

Для обычных граждан трансферты из Национального фонда могут означать улучшение качества жизни в краткосрочной перспективе. Это может выражаться в увеличении социальных выплат, финансировании инфраструктурных проектов, которые делают жизнь комфортнее.

Однако долгосрочные риски могут включать в себя снижение уровня социальной защиты в будущем, рост налогов или урезание государственных программ, если средств в фонде станет недостаточно, делает вывод экономист.

Ранее мы рассказали, как увеличение трансфертов из Нацфонда может повлиять на курс тенге.